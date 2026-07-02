浦和MF関根貴大が豪州へ…シドニーFCへ完全移籍「残りのサッカー人生、自分を信じてより良いものにしていきたいと思います」

浦和レッズのMF関根貴大がシドニーFCへ完全移籍することが発表された。

浦和の下部組織出身の関根。インゴルシュタットやシント＝トロイデンでのプレーも経験し、2019年に浦和へ復帰。J1通算300試合に出場し、26ゴールを挙げている。

再び海外移籍を決めた関根は以下のようにコメントしている。

「浦和レッズに関わる全てのみなさまへアカデミーから合わせると17年間、人生の半分以上をこのクラブで過ごして来ました」

「記憶に残る試合はたくさんありますが、2019年の夏に帰って来てACL決勝で負けた悔しさと2023年に同じ相手にリベンジを果たしてACLのタイトルを獲れた喜びは一生忘れることができません。そしてアジアを制して浦和レッズのプライドを持ち世界と闘えたことは特別な瞬間でしたし、もっと強くなりたいと思う瞬間でもありました」

「どこに行っても浦和レッズが僕のホームであることは変わりません。これまで、浦和レッズがタイトルを獲るため、そしてみなさんと喜びを分かち合うために、自分の全てを捧げてきたつもりです。正直、心が折れそうなときもたくさんありましたが、信じて応援してくれていたファン・サポーターの声援が本当に力になりました」

「残りのサッカー人生、自分を信じてより良いものにしていきたいと思います。サッカーの世界は何があるかわからないので、またどこかで会えることを楽しみにしています。本当にありがとうございました!We are REDS!」