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samurai japan u18
第14回 BFA U18アジア選手権はAmazon J SPORTSで配信！3日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【侍ジャパンU18出場】BFAアジア選手権2026の試合日程・結果・対戦カード｜高校野球日本代表

【侍ジャパンU-18(高校野球日本代表)】第14回 BFA U18アジア選手権の試合日程・結果、対戦カードは？大会スケジュールや視聴方法を紹介。

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「第14回 BFA U18アジア選手権」が、9月7日(月)～13日(日)に台湾・台北で行われる。

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本記事では、侍ジャパンU-18野球日本代表が出場するU18アジア選手権の試合日程や結果、対戦カードを紹介する。

BFA U18アジア選手権とは？

BFA U18アジア選手権は、2年に1度開催されるアジア地域の国際大会。16歳～18歳の選手が出場することができる。最多優勝回数は日本と韓国の5回で、2026年の開催地でもある台湾(チャイニーズ・タイペイ)が3回で続く。なお、2024年の前回大会では台湾が優勝、日本が2位、韓国が3位となっていた。

なお、2026年大会はグループAとグループBの2組4チームずつに分かれ、オープニングラウンドを実施。各組上位2位まで計4チームがスーパーラウンドに進出し、スーパーラウンド1位と2位が決勝へと進む。一方、スーパーラウンド3位と4位は3位決定戦で順位を決定することとなる。

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BFA U18アジア選手権の日程・結果・対戦カード

BFA U18アジア選手権の日程および対戦カード、結果は以下の通り。

※すべて日本時間。
※テレビ放送・ネット配信予定、試合日時は変更の可能性あり。

【オープニングラウンド】

■日程・対戦カード

日時

グループ

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/7(月)11:00

A

フィリピン vs スリランカ



9/7(月)14:30

A

日本 vs 香港

J SPORTS 2

J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
バーチャル高校野球

9/7(月)15:00

B

シンガポール vs タイ



9/7(月)19:30

B

台湾 vs 韓国



9/8(火)14:30

A

フィリピン vs 香港



9/8(火)14:30

A

スリランカ vs 日本

J SPORTS 2

J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
バーチャル高校野球

9/8(火)19:30

B

韓国 vs シンガポール



9/8(火)19:30

B

タイ vs 台湾



9/9(水)14:30

A

日本 vs フィリピン

J SPORTS 2

J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
バーチャル高校野球

9/9(水)14:30

B

韓国 vs タイ



9/9(水)19:30

B

台湾 vs シンガポール



9/9(水)19:30

A

香港 vs スリランカ



■順位

グループA

順位

チーム

試合

得点

失点

1

日本






1

フィリピン






1

香港






1

スリランカ






グループB

順位

チーム

試合

得点

失点

1

台湾






1

韓国






1

タイ






1

シンガポール






【スーパーラウンド】

■日程・対戦カード

日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/11(金)14:30

グループA 2位 vs グループB 2位

未定

未定

9/11(金)19:30

グループA 1位 vs グループB 1位

未定

未定

9/12(土)14:30

グループB 1位 vs グループA 2位



9/12(土)19:30

グループA 1位 vs グループB 2位

J SPORTS 2

バーチャル高校野球

■順位

順位

チーム

試合

得点

失点

1

グループA 1位






1

グループB 1位






1

グループA 2位






1

グループB 2位






【3位決定戦】

■日程・対戦カード

日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/13(日)14:30

スーパーラウンド 3位 vs スーパーラウンド 4位

未定

バーチャル高校野球

【決勝】

■日程・対戦カード

日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/13(日)19:30

スーパーラウンド 1位 vs スーパーラウンド 2位

J SPORTS 2

J SPORTS(Amazon)
J SPORTSオンデマンド
バーチャル高校野球

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BFA U18アジア選手権のおすすめ視聴方法

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第14回 BFA U18アジア選手権の日本戦はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

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※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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