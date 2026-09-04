「第14回 BFA U18アジア選手権」が、9月7日(月)～13日(日)に台湾・台北で行われる。
本記事では、侍ジャパンU-18野球日本代表が出場するU18アジア選手権の試合日程や結果、対戦カードを紹介する。
BFA U18アジア選手権とは？
BFA U18アジア選手権は、2年に1度開催されるアジア地域の国際大会。16歳～18歳の選手が出場することができる。最多優勝回数は日本と韓国の5回で、2026年の開催地でもある台湾(チャイニーズ・タイペイ)が3回で続く。なお、2024年の前回大会では台湾が優勝、日本が2位、韓国が3位となっていた。
なお、2026年大会はグループAとグループBの2組4チームずつに分かれ、オープニングラウンドを実施。各組上位2位まで計4チームがスーパーラウンドに進出し、スーパーラウンド1位と2位が決勝へと進む。一方、スーパーラウンド3位と4位は3位決定戦で順位を決定することとなる。
BFA U18アジア選手権の日程・結果・対戦カード
BFA U18アジア選手権の日程および対戦カード、結果は以下の通り。
※すべて日本時間。
※テレビ放送・ネット配信予定、試合日時は変更の可能性あり。
【オープニングラウンド】
■日程・対戦カード
日時
グループ
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/7(月)11:00
A
フィリピン vs スリランカ
9/7(月)14:30
A
日本 vs 香港
J SPORTS(Amazon)
9/7(月)15:00
B
シンガポール vs タイ
9/7(月)19:30
B
台湾 vs 韓国
9/8(火)14:30
A
フィリピン vs 香港
9/8(火)14:30
A
スリランカ vs 日本
J SPORTS(Amazon)
9/8(火)19:30
B
韓国 vs シンガポール
9/8(火)19:30
B
タイ vs 台湾
9/9(水)14:30
A
日本 vs フィリピン
J SPORTS(Amazon)
9/9(水)14:30
B
韓国 vs タイ
9/9(水)19:30
B
台湾 vs シンガポール
9/9(水)19:30
A
香港 vs スリランカ
■順位
グループA
順位
チーム
試合
勝
敗
得点
失点
1
日本
1
フィリピン
1
香港
1
スリランカ
グループB
順位
チーム
試合
勝
敗
得点
失点
1
台湾
1
韓国
1
タイ
1
シンガポール
【スーパーラウンド】
■日程・対戦カード
日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/11(金)14:30
グループA 2位 vs グループB 2位
未定
未定
9/11(金)19:30
グループA 1位 vs グループB 1位
未定
未定
9/12(土)14:30
グループB 1位 vs グループA 2位
9/12(土)19:30
グループA 1位 vs グループB 2位
バーチャル高校野球
■順位
順位
チーム
試合
勝
敗
得点
失点
1
グループA 1位
1
グループB 1位
1
グループA 2位
1
グループB 2位
【3位決定戦】
■日程・対戦カード
日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/13(日)14:30
スーパーラウンド 3位 vs スーパーラウンド 4位
未定
バーチャル高校野球
【決勝】
■日程・対戦カード
日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/13(日)19:30
スーパーラウンド 1位 vs スーパーラウンド 2位
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