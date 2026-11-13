井口資仁監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は、ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026に臨む。

本記事では、侍ジャパンvs韓国代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

侍ジャパンvs韓国の試合日程・開始時間は？

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月13日(金)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で韓国代表と対戦する。

日本対韓国戦は19:00にプレーボール予定。テレビ朝日系列で地上波生中継されるほか、Amazonプライムビデオでもライブ配信される。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 試合日程 2026年11月13日(金) 開始時間 19:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvs韓国の地上波テレビ放送・ネット配信予定

11月13日(金)の侍ジャパンvs韓国代表戦は、テレビ朝日系列とAmazonプライムビデオで生中継される。

テレビ朝日系列では18:50から21:54まで放送予定。Amazonプライムビデオでは、試合開始30分前の18:30からライブ配信がスタートする。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴料金 テレビ朝日系列 18:50～21:54(一部地域を除く) 無料 Amazonプライムビデオ 18:30～ 30日無料体験あり TVer 配信なし ―

Amazonプライムビデオは、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。初回30日間の無料体験対象者も、無料期間中に試合を楽しめる。

なお、TVerでの無料ライブ配信は予定されていないため、スマホやPCで観戦する場合はAmazonプライムビデオを利用するとよい。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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