侍ジャパン対韓国の地上波・Amazon実況・解説に違いは？

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月13日(金)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で韓国代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs韓国代表のテレビ朝日・Amazonプライムビデオそれぞれの実況・解説担当者を紹介する。

侍ジャパンvs韓国の試合日程・開始時間は？

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月13日(金)に東京ドームで行われる「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で韓国代表と対戦する。

日本対韓国戦は19:00にプレーボール予定。大会の注目カードとして、地上波テレビとネット配信の両方で中継される。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 開催日 2026年11月13日(金) 試合開始 19:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvs韓国の地上波テレビ放送・ネット配信予定

侍ジャパンvs韓国代表は、テレビ朝日系列で全国生中継されるほか、Amazonプライムビデオでもライブ配信される。

テレビ朝日系列では18:50、Amazonプライムビデオでは18:30から中継開始予定。なお、TVerでの無料ライブ配信は予定されていない。

放送・配信サービス 中継時間 視聴料金 テレビ朝日系列 18:50～21:54(一部地域を除く) 無料 Amazonプライムビデオ 18:30～ プライム会員は追加料金なし TVer 配信予定なし ―

Amazonプライムビデオは、プライム会員なら追加料金なしで視聴可能。初回30日間の無料体験を利用できる対象者も、無料期間中に試合を楽しめる。

侍ジャパンvs韓国の地上波・Amazon実況・解説は誰？違いを比較

11月13日(金)の侍ジャパンvs韓国代表戦では、テレビ朝日系列とAmazonプライムビデオで異なる実況・解説陣が出演する。

テレビ朝日系列では古田敦也、松坂大輔、和田毅らが解説を担当。一方、Amazonプライムビデオでは高津臣吾や牧秀悟、里崎智也らが登場する。

項目 テレビ朝日系列 Amazonプライムビデオ 中継開始時間 18:50～ 18:30～ 解説 古田敦也、松坂大輔、和田毅 高津臣吾、牧秀悟 バックネット裏解説 ― 里崎智也 実況 テレビ朝日アナウンサー 足立清紀 ゲスト ― 小川彩(乃木坂46) MC ― 中川絵美里

テレビ朝日系列の実況・解説陣

テレビ朝日系列では、古田敦也、松坂大輔、和田毅ら球界を代表するOBが解説を担当する。

実況・リポートはテレビ朝日のアナウンサーが務め、豊富な国際大会経験を持つ解説陣が、試合展開や選手のプレーを詳しく伝える。

Amazonプライムビデオの実況・解説陣

Amazonプライムビデオでは、高津臣吾が放送席で解説を担当し、現役選手の牧秀悟がプレーヤーズゲストとして出演する。

さらに、里崎智也がバックネット裏から解説を行い、乃木坂46の小川彩もゲストとして登場。実況は足立清紀、MCは中川絵美里が担当する。

地上波より20分早い18:30から配信され、試合前のプレビューやスタジオトークなども楽しめる予定だ。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

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