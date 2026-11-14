侍ジャパンvsオーストラリアの地上波テレビ放送・ネット配信予定

野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvsオーストラリア代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

侍ジャパンvsオーストラリアの試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月14日(土)に行われる「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

試合会場は東京ドームで、12:00にプレーボール予定。テレビ朝日系列やBS朝日のテレビ中継に加え、Amazonプライムビデオでもライブ配信される。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード オーストラリア代表 vs 日本代表 開催日 2026年11月14日(土) 試合開始時間 12:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvsオーストラリアの地上波テレビ放送・BS中継予定

侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、11月14日(土)12:00からテレビ朝日系列で生中継される。

地上波では15:00まで放送予定で、試合状況に応じて最大15:30まで延長される。その後も試合が続く場合は、BS朝日がリレー中継を実施する。

放送局 放送時間 中継内容 テレビ朝日系列 12:00～15:00 地上波生中継 テレビ朝日系列 最大15:30まで 延長放送 BS朝日 15:30～試合終了 リレー中継

テレビ朝日系列・BS朝日は、どちらも無料放送となる。テレビで観戦する場合は、有料動画配信サービスへの登録は必要ない。

ただし、試合が長引いた場合はBS朝日へのチャンネル切り替えが必要となるため、注意したい。

侍ジャパンvsオーストラリアのネット配信予定

11月14日(土)の侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、Amazonプライムビデオでライブ配信される。

配信は11:30からスタートし、試合開始前の様子から視聴可能。プライム会員であれば追加料金なしで楽しめる。

配信サービス 配信開始時間 視聴料金 Amazonプライムビデオ 11:30～ プライム会員は追加料金なし TVer 配信予定なし ― YouTube 配信予定なし ―

Amazonプライムビデオは、スマートフォンやPC、タブレット、対応テレビなどから視聴できる。また、初回30日間の無料体験対象者も、無料期間中に試合を楽しめる。

なお、TVerやYouTubeでの無料ライブ配信は予定されていない。インターネットで侍ジャパンの試合を観戦する場合は、Amazonプライムビデオを利用しよう。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

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