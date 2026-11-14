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2026 World Baseball Classic - Pool C - Australia v JapanGetty Images Sport
【侍ジャパンvsオーストラリア】プライムビデオでライブ&見逃し配信！無料体験で視聴可能
Aoi Fujimiya

侍ジャパンvsオーストラリアの地上波テレビ放送・ネット配信予定

侍ジャパンvsオーストラリアの地上波テレビ放送中継はある？ネット配信予定を紹介。

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Amazonプライムビデオがアジアプロ野球チャンピオンシップ2026を中継

侍ジャパン戦全試合配信！一部の試合は独占ライブ

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野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

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本記事では、侍ジャパンvsオーストラリア代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

侍ジャパンvsオーストラリアの試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月14日(土)に行われる「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

試合会場は東京ドームで、12:00にプレーボール予定。テレビ朝日系列やBS朝日のテレビ中継に加え、Amazonプライムビデオでもライブ配信される。

項目

内容

大会名

ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

対戦カード

オーストラリア代表 vs 日本代表

開催日

2026年11月14日(土)

試合開始時間

12:00

会場

東京ドーム

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侍ジャパンvsオーストラリアの地上波テレビ放送・BS中継予定

侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、11月14日(土)12:00からテレビ朝日系列で生中継される。

地上波では15:00まで放送予定で、試合状況に応じて最大15:30まで延長される。その後も試合が続く場合は、BS朝日がリレー中継を実施する。

放送局

放送時間

中継内容

テレビ朝日系列

12:00～15:00

地上波生中継

テレビ朝日系列

最大15:30まで

延長放送

BS朝日

15:30～試合終了

リレー中継

テレビ朝日系列・BS朝日は、どちらも無料放送となる。テレビで観戦する場合は、有料動画配信サービスへの登録は必要ない。

ただし、試合が長引いた場合はBS朝日へのチャンネル切り替えが必要となるため、注意したい。

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侍ジャパンvsオーストラリアのネット配信予定

11月14日(土)の侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、Amazonプライムビデオでライブ配信される。

配信は11:30からスタートし、試合開始前の様子から視聴可能。プライム会員であれば追加料金なしで楽しめる。

配信サービス

配信開始時間

視聴料金

Amazonプライムビデオ

11:30～

プライム会員は追加料金なし

TVer

配信予定なし

YouTube

配信予定なし

Amazonプライムビデオは、スマートフォンやPC、タブレット、対応テレビなどから視聴できる。また、初回30日間の無料体験対象者も、無料期間中に試合を楽しめる。

なお、TVerやYouTubeでの無料ライブ配信は予定されていない。インターネットで侍ジャパンの試合を観戦する場合は、Amazonプライムビデオを利用しよう。

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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