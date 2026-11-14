侍ジャパン対オーストラリアの地上波・Amazon実況・解説に違いは？

野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。テレビ放送とネット配信では、実況アナウンサーや解説者、ゲストなどの出演陣が異なる場合がある。

本記事では、侍ジャパンvsオーストラリア代表のテレビ朝日・Amazonプライムビデオそれぞれの実況・解説担当者を紹介する。

侍ジャパンvsオーストラリアの試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月14日(土)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

試合は12:00にプレーボール予定。テレビ朝日系列・BS朝日によるテレビ中継に加え、Amazonプライムビデオでもライブ配信される。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード オーストラリア代表 vs 日本代表 開催日 2026年11月14日(土) 試合開始時間 12:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvsオーストラリアの地上波・Amazon実況・解説の違い

侍ジャパンvsオーストラリア代表戦では、テレビ朝日系列とAmazonプライムビデオで異なる実況・解説陣が試合を伝える。

地上波中継は古田敦也と和田毅が解説を担当。Amazonプライムビデオでは上原浩治と辻発彦が放送席に入り、里崎智也がバックネット裏から解説する。

項目 テレビ朝日系列・BS朝日 Amazonプライムビデオ 中継開始時間 12:00～ 11:30～ 解説 古田敦也、和田毅 上原浩治、辻発彦 バックネット裏解説 ― 里崎智也 実況 草薙和輝 足立清紀 リポーター 武隈光希 ― ゲスト ― 瀬戸口心月(乃木坂46) MC ― 中川絵美里 中継形式 地上波・BSリレー中継 試合前後を含むライブ配信

テレビ朝日系列では草薙和輝アナウンサーが実況を務め、武隈光希アナウンサーがリポーターとして出演する。

一方、Amazonプライムビデオでは乃木坂46の瀬戸口心月がゲストとして登場。中川絵美里がMCを担当し、テレビ放送とは異なる出演者による中継を楽しめる。

侍ジャパンvsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信予定

11月14日(土)の侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、テレビ朝日系列で12:00から生中継される。

地上波の放送は15:00までを予定しており、最大15:30まで延長。その後も試合が続く場合は、BS朝日で試合終了までリレー中継される。

Amazonプライムビデオでは11:30から配信が始まり、試合前のプレビューや試合後のヒーローインタビューも視聴できる予定だ。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴料金 テレビ朝日系列 12:00～15:00(最大15:30まで延長) 無料 BS朝日 15:30～試合終了 無料 Amazonプライムビデオ 11:30～試合終了後 プライム会員は追加料金なし

テレビ放送は試合展開によってBS朝日への切り替えが必要になるが、Amazonプライムビデオでは同じ配信画面で試合終了まで視聴可能だ。

また、Amazonプライムビデオには初回30日間の無料体験が用意されており、対象者は無料期間中に追加料金なしで試合を楽しめる。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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