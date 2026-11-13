【11月14日】侍ジャパン オーストラリア戦はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月14日(土)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvsオーストラリア代表の試合日程、視聴方法について紹介する。

侍ジャパンvsオーストラリアの試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月14日(土)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」でオーストラリア代表と対戦する。

試合は12:00に開始予定。テレビ朝日系列やBS朝日のテレビ放送に加え、Amazonプライムビデオでもライブ中継される。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード オーストラリア代表 vs 日本代表 開催日 2026年11月14日(土) 試合開始時間 12:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信予定

11月14日(土)の侍ジャパンvsオーストラリア代表戦は、テレビ朝日系列で生中継されるほか、BS朝日とAmazonプライムビデオでも視聴できる。

地上波では12:00から15:00まで放送し、最大15:30まで延長予定。15:30以降はBS朝日で試合終了までリレー中継が行われる。

一方、Amazonプライムビデオでは試合開始30分前の11:30からライブ配信を実施する。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴料金 テレビ朝日系列 12:00～15:00(最大15:30まで延長) 無料 BS朝日 15:30～試合終了 無料 Amazonプライムビデオ 11:30～ プライム会員は追加料金なし TVer 配信予定なし ―

Amazonプライムビデオは、プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回30日間の無料体験対象者も、無料期間中にライブ配信を楽しめる。

なお、TVerでの無料ライブ配信は予定されていない。スマートフォンやPCなどで試合を観戦する場合は、Amazonプライムビデオを利用するとよい。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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