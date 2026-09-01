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YBC ルヴァンカップ
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Tsutomu Maeda

【9月2日】SC相模原vsジュビロ磐田のテレビ放送・ネット配信・試合日程｜ルヴァンカップ1回戦

YBC ルヴァンカップ
ジュビロ磐田
SC相模原
SC相模原 対 ジュビロ磐田
J2 リーグ
J3 リーグ
J1 リーグ

2026年9月2日(水)に開催されるJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ1回戦、SC相模原vsジュビロ磐田の試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1回戦が9月2日(水)に行われ、SC相模原とジュビロ磐田が対戦する。

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本記事ではルヴァンカップ1回戦、相模原vs磐田の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SC相模原vsジュビロ磐田のキックオフ時間は？

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SC相模原vsジュビロ磐田のテレビ放送・ネット配信

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SC相模原vsジュビロ磐田｜おすすめ視聴方法

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チームニュース

直近成績

SCS

SCS - 直近成績

TOU
0-5
ROK
0-0
THK
1-4
ZWK
2-1
FCR
2-1
得点（失点）
7/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
JUI

JUI - 直近成績

BLA
1-1
YHF
3-1
TOV
2-1
TM
0-1
TOU
1-3
得点（失点）
7/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

直接対戦の結果

対戦成績

SC相模原ドロージュビロ磐田
1
1
1
カップ
ジュビロ磐田 badge
ジュビロ磐田
JUI
1
SC相模原 badge
SC相模原
SCS
2
終了
J2 リーグ
ジュビロ磐田 badge
ジュビロ磐田
JUI
1
SC相模原 badge
SC相模原
SCS
1
終了
J2 リーグ
SC相模原 badge
SC相模原
SCS
1
ジュビロ磐田 badge
ジュビロ磐田
JUI
2
終了
4得点4
2.5 得点以上の試合2/3
両チームとも得点を挙げた3/3
ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

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