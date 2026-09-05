あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ryunosuke sato yamal(C)Getty Images
佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTでライブ配信！まずは31日間無料体験で登録
Aoi Fujimiya

佐藤龍之介出場予定！バレンシアvsバルセロナはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・試合日程まとめ

ラ・リーガ
佐藤龍之介
バレンシア 対 バルセロナ
バレンシア
バルセロナ

【ラ・リーガ2026-27】佐藤龍之介出場予定のバレンシアvsバルセロナはどこで見られる？放送・配信情報を紹介。

欧州サッカーを配信！
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミア＆エールディビジ2026-27独占配信！ラ・リーガも全試合配信

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

セット加入がお得

ラ・リーガ2026-27シーズン第4節で、バレンシアとバルセロナが対戦する。

佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTで全試合ライブ配信！今すぐ視聴

バレンシアでは佐藤龍之介の出場も予定されており、日本人選手の起用にも注目が集まる一戦となりそうだ。

バレンシアvsバルセロナの日程は？

ラ・リーガ2026-27シーズン第4節で、バレンシアとバルセロナが対戦する。

試合は2026年9月6日(日)に、バレンシアの本拠地エスタディオ・デ・メスタージャで開催予定。キックオフは日本時間23:15が予定されている。

項目

内容

日程

2026年9月6日(日)

対戦カード

バレンシア vs バルセロナ

キックオフ

23:15(日本時間)

会場

エスタディオ・デ・メスタージャ

佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTで全試合ライブ配信！今すぐ視聴

バレンシアvsバルセロナのテレビ放送・ネット配信予定は？

佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内ではDAZNU-NEXTでライブ配信される予定だ。

ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、バレンシアvsバルセロナもネット配信を通じて視聴する形となる。なお、DAZNで配信される試合はDMM×DAZNホーダイでも視聴できる。

サービス

配信予定

視聴方法

DAZN

ライブ配信予定

ラ・リーガを配信

U-NEXT

ライブ配信予定

サッカーパックで視聴可能

DMM×DAZNホーダイ

ライブ配信予定

DAZN配信試合を視聴可能

地上波・BS・CS

放送予定なし

佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTで全試合ライブ配信！今すぐ視聴

【佐藤龍之介】バレンシア戦のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合で視聴可能！

U-NEXT soccer pack 2026U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック(2,600円)」＋U-NEXT「月額プラン(無料トライアル)」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTで全試合ライブ配信！今すぐ視聴

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページへアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録(初月1,400円)」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了

※サッカーパック単体で申し込む場合は、初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGoogle Play、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

U-NEXTサッカーパックでお得に視聴！月額プラン無料体験で割引特典あり初月をお得に登録

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットになったDMM×DAZNホーダイがおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」をそれぞれ契約した場合は、非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用できる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、公式サイトから確認してみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。

DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN】年間プランがお得

DAZNでは、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。

レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。シーズンを通してラ・リーガを楽しみたい場合は、年間プランでの加入も選択肢となる。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。国内外のスポーツを幅広く楽しみたい場合にも利用しやすいサービスだ。

DAZNで2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信！今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー