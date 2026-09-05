佐藤龍之介出場予定！バレンシアvsバルセロナはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・試合日程まとめ

ラ・リーガ2026-27シーズン第4節で、バレンシアとバルセロナが対戦する。

バレンシアでは佐藤龍之介の出場も予定されており、日本人選手の起用にも注目が集まる一戦となりそうだ。

バレンシアvsバルセロナの日程は？

ラ・リーガ2026-27シーズン第4節で、バレンシアとバルセロナが対戦する。

試合は2026年9月6日(日)に、バレンシアの本拠地エスタディオ・デ・メスタージャで開催予定。キックオフは日本時間23:15が予定されている。

項目 内容 日程 2026年9月6日(日) 対戦カード バレンシア vs バルセロナ キックオフ 23:15(日本時間) 会場 エスタディオ・デ・メスタージャ

バレンシアvsバルセロナのテレビ放送・ネット配信予定は？

佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内ではDAZNとU-NEXTでライブ配信される予定だ。

ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、バレンシアvsバルセロナもネット配信を通じて視聴する形となる。なお、DAZNで配信される試合はDMM×DAZNホーダイでも視聴できる。

サービス 配信予定 視聴方法 DAZN ライブ配信予定 ラ・リーガを配信 U-NEXT ライブ配信予定 サッカーパックで視聴可能 DMM×DAZNホーダイ ライブ配信予定 DAZN配信試合を視聴可能 地上波・BS・CS 放送予定なし ―

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。