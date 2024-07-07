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ラグビー日本代表 2024年試合日程・結果・テレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法

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2024年7月13日(土)19:05キックオフ
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8月から開催されるパシフィックネーションズカップでは、アメリカ、カナダと同グループに入っている。

ラグビー日本代表｜2024年日程・結果

日時大会カード開催地
6/22(土)14:50リポビタンDチャレンジカップ2024日本 17-52 イングランド国立競技場(東京)
6/29(土)19:00リポビタンDチャレンジカップ2024JAPAN XV 10-36 マオリ・オールブラックス秩父宮ラグビー場(東京)
7/6(土)18:00リポビタンDチャレンジカップ2024JAPAN XV 26-14 マオリ・オールブラックス豊田スタジアム(愛知)
7/13(土)19:05リポビタンDチャレンジカップ2024日本 vs ジョージアユアテックスタジアム仙台(宮城)
7/21(日)14:15リポビタンDチャレンジカップ2024日本 vs イタリア札幌ドーム(北海道)
8/25(土)パシフィックネーションズカップ2024カナダ vs 日本未定
9/7(土)パシフィックネーションズカップ2024日本 vs アメリカ未定
10/26(土)リポビタンDチャレンジカップ2024日本 vs オールブラックス日産スタジアム(神奈川)
11/9(土)21:10リポビタンDツアー2024フランス vs 日本スタッド・ド・フランス(フランス)
11/24(土)16:10リポビタンDツアー2024イングランド vs 日本トゥイッケナム・スタジアム(イングランド)

ラグビー日本代表｜2024年放送・配信予定

日時カード放送・配信
7/13(土)19:05日本 vs ジョージア【テレビ】
BS 日テレ
J SPORTS
【ネット】
J SPORTS(Amazon視聴可能)
J SPORTSオンデマンド
Hulu
7/21(土)19:15日本 vs イタリア【テレビ】
BS 日テレ
J SPORTS
【ネット】
J SPORTS(Amazon視聴可能)
J SPORTSオンデマンド
Hulu
8/25(土)カナダ vs 日本未定
9/7(土)日本 vs アメリカ未定
10/26(土)日本 vs オールブラックス未定
11/9(土)21:10フランス vs 日本未定
11/24(土)16:10イングランド vs 日本未定

ラグビー日本代表｜無料視聴方法

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