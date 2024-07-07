ラグビー日本代表(15人制男子代表)の2024年のスケジュールを紹介。
▶ラグビー日本代表戦をAmazonのJ SPORTSで配信！無料体験でライブ視聴
8月から開催されるパシフィックネーションズカップでは、アメリカ、カナダと同グループに入っている。
ラグビー日本代表｜2024年日程・結果
|日時
|大会
|カード
|開催地
|6/22(土)14:50
|リポビタンDチャレンジカップ2024
|日本 17-52 イングランド
|国立競技場(東京)
|6/29(土)19:00
|リポビタンDチャレンジカップ2024
|JAPAN XV 10-36 マオリ・オールブラックス
|秩父宮ラグビー場(東京)
|7/6(土)18:00
|リポビタンDチャレンジカップ2024
|JAPAN XV 26-14 マオリ・オールブラックス
|豊田スタジアム(愛知)
|7/13(土)19:05
|リポビタンDチャレンジカップ2024
|日本 vs ジョージア
|ユアテックスタジアム仙台(宮城)
|7/21(日)14:15
|リポビタンDチャレンジカップ2024
|日本 vs イタリア
|札幌ドーム(北海道)
|8/25(土)
|パシフィックネーションズカップ2024
|カナダ vs 日本
|未定
|9/7(土)
|パシフィックネーションズカップ2024
|日本 vs アメリカ
|未定
|10/26(土)
|リポビタンDチャレンジカップ2024
|日本 vs オールブラックス
|日産スタジアム(神奈川)
|11/9(土)21:10
|リポビタンDツアー2024
|フランス vs 日本
|スタッド・ド・フランス(フランス)
|11/24(土)16:10
|リポビタンDツアー2024
|イングランド vs 日本
|トゥイッケナム・スタジアム(イングランド)
ラグビー日本代表｜2024年放送・配信予定
|日時
|カード
|放送・配信
|7/13(土)19:05
|日本 vs ジョージア
|【テレビ】
BS 日テレ
J SPORTS
【ネット】
J SPORTS(Amazon視聴可能)
J SPORTSオンデマンド
Hulu
|7/21(土)19:15
|日本 vs イタリア
|【テレビ】
BS 日テレ
J SPORTS
【ネット】
J SPORTS(Amazon視聴可能)
J SPORTSオンデマンド
Hulu
|8/25(土)
|カナダ vs 日本
|未定
|9/7(土)
|日本 vs アメリカ
|未定
|10/26(土)
|日本 vs オールブラックス
|未定
|11/9(土)21:10
|フランス vs 日本
|未定
|11/24(土)16:10
|イングランド vs 日本
|未定
ラグビー日本代表｜無料視聴方法
ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能でき、14日間無料トライアルが利用可能となる。
▶ラグビー日本代表をAmazonで無料視聴！登録はこちらから
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。