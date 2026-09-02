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20260808 rugby japan(C)Getty images
ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！3日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【9月5日】ラグビー日本代表 カナダ戦の試合日程・開始時間・メンバー｜リポビタンDチャレンジカップ2026

【ラグビー日本代表】リポビタンDチャレンジカップ2026のカナダ代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

3日間無料体験あり
rugby japan

J SPORTS(Amazon)

リポビタンDチャレンジカップ2026

Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！

日本vsカナダは9/5(土)14:50～

3日間無料体験

ラグビー日本代表が、リポビタンDチャレンジカップ2026でカナダ代表と対戦する。

【3日間0円】日本vsカナダはAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

本記事では、日本vsカナダの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。

日本vsカナダの試合日程・開始時間

日本とカナダが対戦するリポビタンDチャレンジカップ2026は、日本時間2026年9月5日(土)14:50に開始予定。会場はデンカビッグスワンスタジアム(新潟)だ。

  • 大会：リポビタンDチャレンジカップ2026
  • 対戦カード：日本代表 vs カナダ代表
  • キックオフ日時：2026年9月5日(土)14:50
  • 会場：デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
【3日間0円】日本vsカナダはAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

日本vsカナダの中継予定

日本vsカナダは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS』と地上波『日本テレビ系』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。

『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsカナダも無料トライアルで視聴することができる。

【3日間0円】日本vsカナダはAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

日本vsカナダのおすすめ視聴方法

20260905 rugby japan canadaAmazon

前述の通り、日本vsカナダは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。

『Amazon J SPORTS』3日間無料体験の登録方法

  1. チャンネルページから「詳細を見る」「今すぐ3日分無料体験」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【3日間0円】日本vsカナダはAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

日本vsカナダのメンバー

【日本代表】

※宮崎・大阪合宿(8/27-9/20) 参加メンバー

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

祝原涼介

184cm/115kg

1996/10/06

FW

大塚壮二郎

178cm/110kg

2004/07/05

FW

岡部崇人

180cm/105kg

1995/02/19

FW

佐藤健次

177cm/108kg

2003/01/04

FW

原田衛

175cm/101kg

1999/04/15

FW

平野叶翔

180cm/109kg

2000/02/08

FW

イジー・ソード※離脱発表(8/31)

190cm/120kg

2001/06/07

FW

稲場巧

175cm/110kg

2002/07/24

FW

木村星南

175cm/105kg

1999/06/24

FW

竹内柊平

183cm/115kg

1997/12/09

FW

ジャック・コーネルセン

195cm/110kg

1994/10/13

FW

マイケル・ストーバーグ

202cm/116kg

1992/03/27

FW

ルアン・ボタ

205cm/120kg

1992/01/10

FW

ハリー・ホッキングス

208cm/124kg

1998/07/28

FW

ベン・ガンター

195cm/120kg

1997/10/24

FW

ティエナン・コストリー

192cm/102kg

2000/06/14

FW

下川甲嗣

188cm/105kg

1999/01/17

FW

エセイ・ハアンガナ

198cm/120kg

1999/04/21

FW

武内慎

191cm/110kg

2000/08/07

FW

マキシ ファウルア

187cm/112kg

1997/01/20

BK

齋藤直人

165cm/73kg

1997/08/26

BK

福田健太

173cm/83kg

1996/12/19

BK

藤原忍

171cm/76kg

1999/02/08

BK

伊藤龍之介

172cm/77kg

2004/11/20

BK

上ノ坊駿介

183cm/86kg

2003/09/29

BK

武藤ゆらぎ

170cm/80kg

2001/07/30

BK

池田悠希

187cm/100kg

1995/05/21

BK

サミソニ・トゥア

182cm/108kg

1995/05/24

BK

ディラン・ライリー

187cm/102kg

1997/05/02

BK

廣瀬雄也

182cm/94kg

2001/04/07

BK

植田和磨

177cm/87kg

2002/12/04

BK

長田智希

179cm/90kg

1999/11/25

BK

木田晴斗

176cm/90kg

1999/04/09

BK

イノケ・ブルア

178cm/100kg

1999/05/30

BK

サム・グリーン

178cm/85kg

1994/08/16

BK

松永拓朗

172cm/82kg

1998/08/13

【3日間0円】日本vsカナダはAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

【カナダ代表】

※来日メンバー

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

カラム・ボッチャー

196cm/112kg

1997/10/03

FW

オースティン・クレイトン

188cm/104kg

2000/06/06

FW

ライアン・カズンス

198cm/117kg

2004/09/07

FW

フォスター・ドウィット

186cm/113kg

1996/05/25

FW

ダラ・ドイル

199cm/114kg

2005/09/25

FW

メイソン・フレッシュ

196cm/109kg

1999/11/18

FW

イーサン・フライアー

188cm/100kg

2002/05/27

FW

アイザック・ケリー

199cm/125kg

2000/04/09

FW

ディアワルド・コッツェ

183cm/112kg

1997/06/14

FW

サム・ミラー

188cm/113kg

2002/06/05

FW

コーディー・ナナーラ

186cm/104kg

2001/10/30

FW

ショーン・パリー

180cm/90kg

1998/10/29

FW

エマーソン・プライアー

189cm/118kg

1998/06/04

FW

ルーカス・ラムボール

189cm/105kg

1995/08/02

FW

カイル・スティーブス

183cm/122kg

2000/01/31

FW

サム・ターナー

182cm/127kg

1998/03/31

FW

バーナビー・ワーデル

194cm/117kg

2001/12/19

FW

ブライス・ワーデン

190cm/128kg

1995/07/18

BK

ジェイミー・アームストロング

190cm/90kg

2001/12/16

BK

クーパー・コーツ

183cm/87kg

1996/10/06

BK

ジャック・ゴア

178cm/84kg

2007/11/15

BK

ジェイソン・ヒギンス

185cm/90kg

1995/05/28

BK

ジェイコブ・インス

185cm/97kg

2002/09/14

BK

リアム・ジェイムス

188cm/95kg

2006/01/21

BK

スペンサー・ジョーンズ

185cm/98kg

1997/07/17

BK

ジェシー・キルゴア

170cm/74kg

2004/12/17

BK

ベン・ルサージュ

184cm/95kg

1995/11/24

BK

ジョシュ・マッケンドー

183cm/100kg

2005/08/04

BK

タコダ・マクマリン

183cm/94kg

2002/05/01

BK

アイザック・オルソン

191cm/103kg

2000/07/01

BK

カイル・トレンブリー

188cm/96kg

1999/08/27

BK

スティーヴン・ウェブ

179cm/84kg

2005/12/15

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