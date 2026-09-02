ラグビー日本代表が、リポビタンDチャレンジカップ2026でカナダ代表と対戦する。
本記事では、日本vsカナダの試合日程や開始時間、メンバーを紹介する。
日本vsカナダの試合日程・開始時間
日本とカナダが対戦するリポビタンDチャレンジカップ2026は、日本時間2026年9月5日(土)14:50に開始予定。会場はデンカビッグスワンスタジアム(新潟)だ。
- 大会：リポビタンDチャレンジカップ2026
- 対戦カード：日本代表 vs カナダ代表
- キックオフ日時：2026年9月5日(土)14:50
- 会場：デンカビッグスワンスタジアム(新潟)
日本vsカナダの中継予定
日本vsカナダは、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS』と地上波『日本テレビ系』、ネット配信が『J SPORTSオンデマンド』および『Amazon J SPORTS』、『Hulu』で実施される予定だ。
『Amazon J SPORTS』は初回3日間の無料トライアルを利用することが可能。日本vsカナダも無料トライアルで視聴することができる。
日本vsカナダのおすすめ視聴方法Amazon
前述の通り、日本vsカナダは『Amazon J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。
『Amazon J SPORTS』3日間無料体験の登録方法
- チャンネルページから「詳細を見る」「今すぐ3日分無料体験」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
日本vsカナダのメンバー
【日本代表】
※宮崎・大阪合宿(8/27-9/20) 参加メンバー
ポジション
選手名
身長／体重
生年月日
FW
祝原涼介
184cm/115kg
1996/10/06
FW
大塚壮二郎
178cm/110kg
2004/07/05
FW
岡部崇人
180cm/105kg
1995/02/19
FW
佐藤健次
177cm/108kg
2003/01/04
FW
原田衛
175cm/101kg
1999/04/15
FW
平野叶翔
180cm/109kg
2000/02/08
FW
イジー・ソード※離脱発表(8/31)
190cm/120kg
2001/06/07
FW
稲場巧
175cm/110kg
2002/07/24
FW
木村星南
175cm/105kg
1999/06/24
FW
竹内柊平
183cm/115kg
1997/12/09
FW
ジャック・コーネルセン
195cm/110kg
1994/10/13
FW
マイケル・ストーバーグ
202cm/116kg
1992/03/27
FW
ルアン・ボタ
205cm/120kg
1992/01/10
FW
ハリー・ホッキングス
208cm/124kg
1998/07/28
FW
ベン・ガンター
195cm/120kg
1997/10/24
FW
ティエナン・コストリー
192cm/102kg
2000/06/14
FW
下川甲嗣
188cm/105kg
1999/01/17
FW
エセイ・ハアンガナ
198cm/120kg
1999/04/21
FW
武内慎
191cm/110kg
2000/08/07
FW
マキシ ファウルア
187cm/112kg
1997/01/20
BK
齋藤直人
165cm/73kg
1997/08/26
BK
福田健太
173cm/83kg
1996/12/19
BK
藤原忍
171cm/76kg
1999/02/08
BK
伊藤龍之介
172cm/77kg
2004/11/20
BK
上ノ坊駿介
183cm/86kg
2003/09/29
BK
武藤ゆらぎ
170cm/80kg
2001/07/30
BK
池田悠希
187cm/100kg
1995/05/21
BK
サミソニ・トゥア
182cm/108kg
1995/05/24
BK
ディラン・ライリー
187cm/102kg
1997/05/02
BK
廣瀬雄也
182cm/94kg
2001/04/07
BK
植田和磨
177cm/87kg
2002/12/04
BK
長田智希
179cm/90kg
1999/11/25
BK
木田晴斗
176cm/90kg
1999/04/09
BK
イノケ・ブルア
178cm/100kg
1999/05/30
BK
サム・グリーン
178cm/85kg
1994/08/16
BK
松永拓朗
172cm/82kg
1998/08/13
【カナダ代表】
※来日メンバー
ポジション
選手名
身長／体重
生年月日
FW
カラム・ボッチャー
196cm/112kg
1997/10/03
FW
オースティン・クレイトン
188cm/104kg
2000/06/06
FW
ライアン・カズンス
198cm/117kg
2004/09/07
FW
フォスター・ドウィット
186cm/113kg
1996/05/25
FW
ダラ・ドイル
199cm/114kg
2005/09/25
FW
メイソン・フレッシュ
196cm/109kg
1999/11/18
FW
イーサン・フライアー
188cm/100kg
2002/05/27
FW
アイザック・ケリー
199cm/125kg
2000/04/09
FW
ディアワルド・コッツェ
183cm/112kg
1997/06/14
FW
サム・ミラー
188cm/113kg
2002/06/05
FW
コーディー・ナナーラ
186cm/104kg
2001/10/30
FW
ショーン・パリー
180cm/90kg
1998/10/29
FW
エマーソン・プライアー
189cm/118kg
1998/06/04
FW
ルーカス・ラムボール
189cm/105kg
1995/08/02
FW
カイル・スティーブス
183cm/122kg
2000/01/31
FW
サム・ターナー
182cm/127kg
1998/03/31
FW
バーナビー・ワーデル
194cm/117kg
2001/12/19
FW
ブライス・ワーデン
190cm/128kg
1995/07/18
BK
ジェイミー・アームストロング
190cm/90kg
2001/12/16
BK
クーパー・コーツ
183cm/87kg
1996/10/06
BK
ジャック・ゴア
178cm/84kg
2007/11/15
BK
ジェイソン・ヒギンス
185cm/90kg
1995/05/28
BK
ジェイコブ・インス
185cm/97kg
2002/09/14
BK
リアム・ジェイムス
188cm/95kg
2006/01/21
BK
スペンサー・ジョーンズ
185cm/98kg
1997/07/17
BK
ジェシー・キルゴア
170cm/74kg
2004/12/17
BK
ベン・ルサージュ
184cm/95kg
1995/11/24
BK
ジョシュ・マッケンドー
183cm/100kg
2005/08/04
BK
タコダ・マクマリン
183cm/94kg
2002/05/01
BK
アイザック・オルソン
191cm/103kg
2000/07/01
BK
カイル・トレンブリー
188cm/96kg
1999/08/27
BK
スティーヴン・ウェブ
179cm/84kg
2005/12/15
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