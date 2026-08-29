堂安律、サウジ強豪と口頭合意報道も…アル・イテハドは移籍金37億円以上の支払いに難色？

日本代表MF堂安律は、サウジアラビア強豪アル・イテハドと口頭合意に達したようだ。





2017年のフローニンゲン加入からPSV、フライブルクを経て、昨夏にフランクフルトへ移籍した堂安律。同クラブでは公式戦64試合で13ゴール6アシストを記録し、チャンピオンズリーグにも出場するなど主力として活躍してきた。また、日本代表としても69キャップを数え、夏のワールドカップでも全4試合に先発している。





そんな28歳MFだが、先日からサウジアラビア行きの可能性が浮上。ドイツ『スカイ』などは、アル・イテハドが年俸900万ユーロ（約16億7000万円）の条件を提示しており、本人は移籍に前向きだと伝えていた。





そして『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者によると、堂安律はアル・イテハドと口頭合意に達した模様。フランクフルト側にもそれが伝えられたとのこと。アル・イテハド側は移籍が決定的とされるムサ・ディアビの後釜として日本代表MFの獲得を目指しており、選手自身は同意したようだ。





しかし移籍専門記者サシャ・タヴォリエリ氏は、堂安律の評価額を巡ってアル・イテハドとフランクフルトの間に依然として大きな開きがあると指摘。アル・イテハド側は2000万ユーロ（約37億円）以上の金額を支払うことには消極的であると報じられている。





今季開幕から公式戦2試合連続でベンチ外となっている堂安律。今後の動向に注目だ。