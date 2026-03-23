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堂安律はやはり右サイドが最適？フランクフルト指揮官、マインツ戦後半の配置変更を説明

【欧州・海外サッカーニュース】フランクフルトのアルベルト・リエラ監督は、マインツ戦の後半から堂安律を右ウイングバックで起用したことについて説明した。

フランクフルトのアルベルト・リエラ監督は、日本代表MF堂安律の起用法について説明した。

フランクフルトは22日、ブンデスリーガ第27節でFSVマインツ05に1－2で敗れた。マインツでは佐野海舟がフル出場、川﨑颯太が81分から途中出場した一戦だが、堂安は右インサイドハーフで先発出場。そして後半からは右ウイングバックとしてプレーした。すると、60分にはファレス・チャイビのクロスバーに当たるヘディングシュートに繋がるクロス、70分には自ら惜しいシュートを放つなど攻撃で見せ場をつくり、78分にベンチへと下がっている。

試合後の会見では、現地記者が堂安のポジション変更について質問。するとリエラ監督は、「変更には2つの理由があった。1つ目は2トップでプレーしたかったからだ。前線にカリ（アルノー・カリムエンド）とジョニー（ヨナタン・ブルカルト）を並べたかった。今回のように低いブロックを敷く相手チームに対して特に練習してきた形で、クロスが必要になる。その点で堂安はサイドから良いクロスを供給できる」とし、前半の課題にも言及した。

「そして2つ目だが、前半を見れば分かるように、我々は右サイドで問題を抱えており、相手はこのサイドからより多く攻撃してきた。もちろん、カリは本来ストライカーながらウイングとしてプレーしていたため、右サイドで苦しんでいた。堂安はよりウイングとしての役割をこなせるため、こうした状況を解決できると考えた」

この結果、フランクフルトは2月頭から指揮を執るリエラ監督の下で3勝2分け2敗となり、7位に位置。同指揮官の下ではインサイドハーフ起用も増えていたが、マインツ戦のパフォーマンスは今後の起用法に影響を与えるのだろうか。

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