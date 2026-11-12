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Endrick Real Madrid 2026-27Getty Images
Ryo Mika

2年前106億円でレアル加入も出番得られず…20歳ブラジル代表FWの将来はどうなる？本人は「ただプレーしたい」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】レアル・マドリー（ラ・リーガ）で今季も先発1試合に留まるエンドリッキは、1月に移籍を求める可能性があるようだ。

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レアル・マドリーで苦戦が続くブラジル代表FWエンドリッキの将来について、有力メディア『The Athletic』の番記者が分析している。

2024年夏に最大6000万ユーロ（約106億円）の移籍金でレアル・マドリーに加入したエンドリッキ。しかしコンスタントに出場機会を得られず、昨季後半はリヨンへのレンタル移籍を決断していた。そしてフランスで公式戦21試合出場8ゴール8アシストと結果を残して復帰したものの、ジョゼ・モウリーニョ監督が就任した今季は先発出場1試合に留まっている。

そんな20歳FWは10日、ブラジル代表での会見で「ただただプレーしたい。幸せでありたいし、チームの力になりたい。1月に何が起こるかわからないけど、自分のキャリアにおいて最善の選択をしたいんだ」とし、出場機会の増加を求めつつ、移籍も選択肢にあることを示唆していた。

そして『The Athletic』のレアル・マドリー番記者マリオ・コルテガナ氏は、エンドリッキの将来を分析。現時点で1月の移籍市場での退団が決まっているわけではないが、市場開幕までに定期的にプレーできる見込みが薄い場合、本人がレアル・マドリー退団を強く希望する可能性があるようだ。

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一方で、レアル・マドリー側はエンドリッキを高く評価し残留を熱望、またモウリーニョ監督は今夏に引き留めた張本人の1人であり、今後は出場機会を得られるはずだと確信している模様。しかし、夏にも熱心に獲得に動いたアストン・ヴィラやローマ、ミランが1月に移籍市場で再び接触することが予想されており、レンタル移籍の選択は消えていないとのこと。また、完全移籍で放出する場合、レアル・マドリーは獲得に要した6000万ユーロ以上の金額を要求すると伝えられている。

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なお、モウリーニョ監督は10月に『TNT Sports Brazil』で「彼に関心を持つクラブは、私と激しく争うことになるだろう。彼がレンタル移籍する必要があるとは思わないし、ここで大きな成功を収めるはずだからだ」と宣言している。

しかしコルテガナ氏は、モウリーニョ監督がエンドリッキに伝えた想定ポジションであるセンターフォワードと右ウイングで出番を得られる可能性は非常に低いと指摘。CFに空きができるのはキリアン・エンバペが負傷した場合のみであり、また交代の最初の選択肢はカルロス・エスピであるようだ。さらに右ウイングは、ヤン・ディオマンデにブラヒム・ディアス、フェデリコ・バルベルデ、アルダ・ギュレルと選択肢が多く、エンドリッキの出場機会は限られると予想されている。今後の動向に注目だ。

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執筆：Ryo Mika

News writer

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📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.

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