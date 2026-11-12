2年前106億円でレアル加入も出番得られず…20歳ブラジル代表FWの将来はどうなる？本人は「ただプレーしたい」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】レアル・マドリー（ラ・リーガ）で今季も先発1試合に留まるエンドリッキは、1月に移籍を求める可能性があるようだ。

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レアル・マドリーで苦戦が続くブラジル代表FWエンドリッキの将来について、有力メディア『The Athletic』の番記者が分析している。

2024年夏に最大6000万ユーロ（約106億円）の移籍金でレアル・マドリーに加入したエンドリッキ。しかしコンスタントに出場機会を得られず、昨季後半はリヨンへのレンタル移籍を決断していた。そしてフランスで公式戦21試合出場8ゴール8アシストと結果を残して復帰したものの、ジョゼ・モウリーニョ監督が就任した今季は先発出場1試合に留まっている。

そんな20歳FWは10日、ブラジル代表での会見で「ただただプレーしたい。幸せでありたいし、チームの力になりたい。1月に何が起こるかわからないけど、自分のキャリアにおいて最善の選択をしたいんだ」とし、出場機会の増加を求めつつ、移籍も選択肢にあることを示唆していた。

そして『The Athletic』のレアル・マドリー番記者マリオ・コルテガナ氏は、エンドリッキの将来を分析。現時点で1月の移籍市場での退団が決まっているわけではないが、市場開幕までに定期的にプレーできる見込みが薄い場合、本人がレアル・マドリー退団を強く希望する可能性があるようだ。

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一方で、レアル・マドリー側はエンドリッキを高く評価し残留を熱望、またモウリーニョ監督は今夏に引き留めた張本人の1人であり、今後は出場機会を得られるはずだと確信している模様。しかし、夏にも熱心に獲得に動いたアストン・ヴィラやローマ、ミランが1月に移籍市場で再び接触することが予想されており、レンタル移籍の選択は消えていないとのこと。また、完全移籍で放出する場合、レアル・マドリーは獲得に要した6000万ユーロ以上の金額を要求すると伝えられている。

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なお、モウリーニョ監督は10月に『TNT Sports Brazil』で「彼に関心を持つクラブは、私と激しく争うことになるだろう。彼がレンタル移籍する必要があるとは思わないし、ここで大きな成功を収めるはずだからだ」と宣言している。

しかしコルテガナ氏は、モウリーニョ監督がエンドリッキに伝えた想定ポジションであるセンターフォワードと右ウイングで出番を得られる可能性は非常に低いと指摘。CFに空きができるのはキリアン・エンバペが負傷した場合のみであり、また交代の最初の選択肢はカルロス・エスピであるようだ。さらに右ウイングは、ヤン・ディオマンデにブラヒム・ディアス、フェデリコ・バルベルデ、アルダ・ギュレルと選択肢が多く、エンドリッキの出場機会は限られると予想されている。今後の動向に注目だ。

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