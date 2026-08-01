Goal.com
ライブ
YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images
Ryo Mika

レアル・マドリーに衝撃？大注目の19歳FW獲得交渉が停滞か…ライプツィヒが最新オファーを保留とも

移籍情報
レアル・マドリー
ラ・リーガ
RBライプツィヒ
フラウエン-ブンデスリーガ
ヤン・ディオマンデ

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】レアル・マドリー（ラ・リーガ）は1億ユーロ（約186億円）を提示したものの、ライプツィヒ側がさらに高額な移籍金を要求していると伝えられていた。

レアル・マドリーのコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデ獲得交渉は、現在停滞しているようだ。


昨季RBライプツィヒで公式戦36試合13ゴール10アシストを記録し、コートジボワール代表としてFIFAワールドカップ2026の全4試合にも出場したディオマンデ。そんな19歳FWは移籍市場でも大きな注目を集めていたが、先日からレアル・マドリーが争奪戦をリードしていることが伝えられていた。


スペイン『マルカ』などは、レアル・マドリー側が1億ユーロ（約186億円）を提示したものの、ライプツィヒ側がさらに高額な移籍金を要求していると報道。それでも本人が加入を熱望しており、一部では移籍が内定していることまで伝えられている。

クラブ親善試合
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
フィオレンティーナ crest
フィオレンティーナ
FIO


だが、現在は交渉が停滞しているとのこと。ドイツ『スカイ』によると、レアル・マドリーは新たなオファーを提示したが、ライプツィヒ側は未だ回答していない模様。その結果として直近24時間で交渉は停滞しており、レアル・マドリー側には驚きが広がっているようだ。


そしてライプツィヒは、1日から始まるオーストリアでのトレーニングキャンプへディオマンデを帯同させる考えであるという。しかし、選手自身は遠征への参加を望んでおらず、仮に参加することになってもチームの全体練習には参加しない意思を明確にしているようだ。レアル・マドリーへの移籍を熱望し、すでに精神的にはライプツィヒを離れた状態であるとのこと。クラブ間での早期の契約成立を望んでいると伝えられている。


依然として移籍の可能性は残されており、今週末が交渉における重要な局面とも予想されているが、今後の動向に注目だ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー