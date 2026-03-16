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CL8強王手のレアル・マドリーに朗報！エンバペ、ベリンガム、カレーラスがマン・Cとの第2戦へメンバー復帰

【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリー（ラ・リーガ）は、チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと対戦する。

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レアル・マドリーは、17日のマンチェスター・シティ戦に向けて主力選手が復帰を果たしている。

17日にチャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦でマンチェスター・Cと対戦するレアル・マドリー。ホームでの第1戦は3-0と会心の勝利を収めており、大きなアドバンテージを持って敵地エティハド・スタジアムでの第2戦へ挑む。

そんなベスト8入りを目指すレアル・マドリーだが、16日にマンチェスター・C戦に向けたスカッドを発表。第1戦で欠場を強いられたキリアン・エンバペ、さらにジュード・ベリンガムも復帰を果たしている。

今季公式戦33試合で38ゴールと驚異的なペースでゴールを重ねるエンバペだが、左膝の問題で2月末から5試合の欠場を強いられていた。それでも順調に回復していることが伝えられると、マンチェスター・Cとの第2戦には間に合ったようだ。

一方、公式戦28試合6ゴール4アシストを記録していたベリンガムは、ハムストリングを痛めて2月頭から1カ月以上戦列を離れていた。当初の診断よりも深刻なケガで長期離脱も懸念されていたが、今回のマンチェスター遠征のスカッド入りを果たした。

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なお、同じく第1戦を欠場したアルバロ・カレーラスもメンバー入り。ロドリゴやエデル・ミリトンら長期離脱組の復帰はまだだが、主力3人の復帰は大きな後押しになりそうだ。


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