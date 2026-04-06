「過信、戦術ミス、守備喪失…レアル・マドリー首脳陣は何が起きたか理解できていない」CLバイエルン戦が正念場か

マジョルカに敗れたレアル・マドリーは、内部で危機感が募っているようだ。





4日に行われたラ・リーガ第30節でマジョルカと対戦したレアル・マドリー。敵地で88分に同点に追いついたものの、後半アディショナルタイムに追加点を許して1-2で敗戦。同日に首位バルセロナが勝利したため、ポイント差が「7」まで広がっている。





残り8試合での逆転優勝が厳しくなったレアル・マドリーだが、7日にはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバイエルン・ミュンヘン戦を控えている。スペイン『as』は、「アルバロ・アルベロア監督と選手たちには、失った調子を取り戻す時間が48時間しかない」とし、以下のように指摘した。





「タイトルが手の届くところにあったが、あの敗戦で敗退を招いた。他に選択肢はない。チャンピオンズリーグが控えている。過酷な日曜日のトレーニングの後、クラブが唯一集中していたのは、リーグタイトルがかかった状況で期待に応えられなかったチームを立て直すこと。ヨーロッパ大会は全く別の世界だ。少なくとも、彼らはそう考えている」





「首脳陣はマジョルカ戦で何が起きたのかを未だ理解できず、また（審判が）何も変わっていないと確信している。今回のチームの反応やアプローチは、監督と一部の主力選手にプレッシャーを与えた。（リーグタイトルの）すべてがかかっていた状況で何が起きたのか、未だに完全には理解できていないのが実情だ。過信、戦術ミス、指揮官が認めた守備概念の喪失が指摘されている。この敗戦の味は信じられないほど苦く、あらゆるレベルで今後の方向性を示すものとなった」





さらに、バイエルン戦へ向けて「昨季アーセナル戦と全く同じ状況。つまり、すべてを賭けた戦いとなる」としつつも、「最大の痛手は、選手たちが数日前に認めていたように2つの大会で優勝できる自信があったということだ。チームは勢いを取り戻し、少なくともラ・リーガでは最後まで戦えると信じていた。だが自らの不手際と……同じ過ちによって崩れ去った。選手たちの判断ミス、不可解な態度、本来なら違いを生み出すべき選手の雑なプレーが焦点となっている。ロッカールームで話し合いが行われ、この危機的状況を打開するには、チャンピオンズリーグこそが転換点になる唯一の道だという結論に至っている」とし、7日のファーストレグは非常に重要な試合になると伝えている。

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