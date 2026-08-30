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Yuta Tokuma

【8月31日】レアル・マドリードvsマラガのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第3節

レアル・マドリー 対 マラガ
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【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第3節、レアル・マドリード対マラガのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのラ・リーガ第3節が8月31日(月)に開催され、レアル・マドリードとマラガが対戦する。

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本記事では、レアル・マドリードvsマラガの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・マドリードvsマラガの試合日程・キックオフ時間

レアル・マドリードvsマラガは、日本時間2026年8月31日(月)にレアル・マドリードのホーム、サンティアゴ・ベルナベウで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第3節
  • 日時：2026年8月31日(月)0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・マドリードvsマラガ
  • 会場：サンティアゴ・ベルナベウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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レアル・マドリードvsマラガの放送・配信予定

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レアル・マドリードvsマラガのおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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レアル・マドリードvsマラガ チーム情報

レアル・マドリー vs マラガ 予想スタメン

4-2-3-1
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
フォーメーション
マラガ crest
マラガ
MAL
4-2-3-1
1ティボー・クルトワ16イブラヒマ・コナテ24デンゼル・ドゥンフリース4ディーン・ハウセン17マルク・ククレジャ20ベルナルド・シウヴァ5ジュード・ベリンガム7ヴィニシウス・ジュニオール8フェデリコ・バルベルデ15アルダ・ギュレル10キリアン・エンバペ1アルフォンソ・エレーロ4E. Galilea31Rafita3C. Puga15A. Recio10デビッドラルビア11J. Munoz22ダニ・ロレンソ23I. Merino8C. Dotor9Chupe
マラガ crest
マラガ
MAL
4-2-3-1
レアル・マドリー

先発メンバー

マラガ

マネージャー

  • ジョゼ・モウリーニョ
  • J. Funes

成績

RMA

RMA - 直近成績

FTC
1-2
COR
0-1
S04
0-3
ESP
1-2
RSO
4-1
得点（失点）
12/3
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
MAL

MAL - 直近成績

ALA
4-2
CAC
2-1
FUL
2-2
ATM
2-0
COR
1-1
得点（失点）
8/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

レアル・マドリードローマラガ
4
1
0
ラ・リーガ
マラガ badge
マラガ
MAL
1
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
ラ・リーガ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
3
マラガ badge
マラガ
MAL
2
終了
ラ・リーガ
マラガ badge
マラガ
MAL
0
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
ラ・リーガ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
マラガ badge
マラガ
MAL
1
終了
ラ・リーガ
マラガ badge
マラガ
MAL
1
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
1
終了
10得点5
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
321073+47
2
アラベスアラベスALA
321051+47
3
バルセロナバルセロナBAR
220070+76
4
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
220062+46
5
セビージャセビージャSEV
320165+16
6
ベティスベティスBET
320145-16
7
オサスナオサスナOSA
211021+14
8
レバンテレバンテLEV
31115504
9
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
31115504
10
エスパニョールエスパニョールESP
310254+13
11
ヘタフェヘタフェGET
210113-23
12
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
310236-33
13
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
20202202
14
ビジャレアルビジャレアルVIL
302145-12
15
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
201123-11
16
セルタセルタCEL
201112-11
17
バレンシアバレンシアVAL
201101-11
18
マラガマラガMAL
201113-21
19
エルチェエルチェELC
301239-61
20
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
200215-40
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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