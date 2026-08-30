



2026-27シーズンのラ・リーガ第3節が8月31日(月)に開催され、レアル・マドリードとマラガが対戦する。

本記事では、レアル・マドリードvsマラガの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・マドリードvsマラガの試合日程・キックオフ時間

レアル・マドリードvsマラガは、日本時間2026年8月31日(月)にレアル・マドリードのホーム、サンティアゴ・ベルナベウで開催される。

大会：ラ・リーガ2026-27 第3節

日時：2026年8月31日(月)0:00キックオフ／日本時間

対戦：レアル・マドリードvsマラガ

会場：サンティアゴ・ベルナベウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

レアル・マドリードvsマラガの放送・配信予定

レアル・マドリードvsマラガのおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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レアル・マドリードvsマラガ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表



