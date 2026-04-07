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レアル・マドリードvsバイエルンはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月8日】レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
バイエルン
伊藤洋輝

【欧州CL 放送予定】4月8日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝1stレグ、レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝1stレグが日本時間4月8日(水)に開催。レアル・マドリードと、日本代表伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

【レアル・マドリードvsバイエルンを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、レアル・マドリードvsバイエルンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリードvsバイエルンの試合スケジュール・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのレアル・マドリードvsバイエルンは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ
  • 日程：2026年4月8日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・マドリード vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ

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レアル・マドリードvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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レアル・マドリードvsバイエルン チーム情報

レアル・マドリー vs バイエルン スタメン

レアル・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
13
アンドリー・ルニン
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
22
アントニオ・リュディガー
24
ディーン・ハウセン
18
アルバロ・カレーラス
15
アルダ・ギュレル
14
オーレリアン・チュアメニ
45
T. Pitarch
8
C
フェデリコ・バルベルデ
10
キリアン・エンバペ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
1
C
マヌエル・ノイアー
4
ヨナタン・ター
44
ヨシプ・スタニシッチ
27
コンラート・ライマー
2
ダヨ・ウパメカノ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
14
ルイス・ディアス
6
ヨズア・キミッヒ
17
マイケル・オリーセ
7
セルジュ・ニャブリ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

RMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

FCB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RMA
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
18/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

RMA

直近の 5 試合

FCB

3

勝利

2

引分け

0

勝利

11

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表