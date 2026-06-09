レアル・マドリー、フリアン・アルバレスに277億円オファーもアトレティコ拒否「バルセロナ以上に笑わせてくれる」

レアル・マドリーはアトレティコ・マドリーのFWフリアン・アルバレス獲得のオファーを拒否されたようだ。

レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は先週、再選された場合、名前は明かされていないものの、ある選手獲得のために1億5000万ユーロ（約277億7000万円）のオファーを出すと表明した。

それは現実のものとなり、レアル・マドリーは声明の中で、「本日開催された取締役会において、フリアン・アルバレス選手の移籍金について、アトレティコ・マドリーに対し1億5000万ユーロのオファーを提示した」と述べた。

「アトレティコ・マドリーは、両クラブ間の良好な関係に基づき提示された提案に対し、検討・評価を行った上で感謝の意を表し、選手の契約解除条項に基づき、この提案を拒否した」

アトレティコは投稿で「あなたは教育と感謝を混同しているに違いない。だが、誤解のないように言っておくが、私たちはあなた方に何に対しても感謝していない。フリアンに関するいかなるオファーも検討していない。バルセロナ以上に私たちを笑わせてくれる君と、どうして仲良くなれないことがあるだろう」と返答した。

なお、アルバレスは昨シーズン、アトレティコで49試合に出場し20ゴールを挙げ、チームはリーグ4位でフィニッシュし、チャンピオンズリーグ準決勝に進出した。