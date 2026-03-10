Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグ2
team-logoラーチャブリーFC
team-logoガンバ大阪
ラーチャーブリーvsG大阪を配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【3月11日】ラーチャーブリーvsガンバ大阪のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26準々決勝第2戦

【ACL2放送予定】3月11日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準々決勝第2戦、ラーチャーブリーFC対ガンバ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額最安値！W杯も全試合観られる

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

2/13～5/8に加入＆翌月継続で先着4万名にPayPay1,390ptプレゼント！

※キャンペーンは諸条件により終了・変更・対象外となる場合があります。

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額最安値で視聴可能

今すぐ視聴

日本時間2026年3月11日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第2戦で、ラーチャーブリーFCとガンバ大阪が対戦する。

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

本記事では、ラーチャーブリーvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ラーチャーブリーvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

ラーチャーブリーvsガンバ大阪は、日本時間3月11日(水)にラーチャーブリーのホーム、ラーチャブリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝 第2戦
  • 日時：2026年3月11日(水)21:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：ラーチャーブリーFC vs ガンバ大阪
  • 会場：ラーチャブリー・スタジアム

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

ラーチャーブリーvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第2戦のラーチャーブリーvsガンバ大阪は『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

ラーチャーブリーvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値！W杯も全試合視聴可能！ポイント付与でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

ラーチャーブリーvsガンバ大阪 チーム情報

成績

RAT
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

GOS
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

RAT

直近の 3 試合

GOS

0

勝利

1

Draw

2

勝利

1

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
0/3
両チームが得点
1/3

順位表

0