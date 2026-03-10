日本時間2026年3月11日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第2戦で、ラーチャーブリーFCとガンバ大阪が対戦する。

本記事では、ラーチャーブリーvsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ラーチャーブリーvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

ラーチャーブリーvsガンバ大阪は、日本時間3月11日(水)にラーチャーブリーのホーム、ラーチャブリー・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝 第2戦

日時：2026年3月11日(水)21:15キックオフ／日本時間

対戦：ラーチャーブリーFC vs ガンバ大阪

会場：ラーチャブリー・スタジアム

ラーチャーブリーvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第2戦のラーチャーブリーvsガンバ大阪は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ラーチャーブリーvsガンバ大阪 チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表