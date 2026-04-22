楽天お買い物マラソン次回はいつ？開催日程・事前エントリー・キャンペーン情報まとめ

楽天市場の大型セール「お買い物マラソン」は、ポイント還元を狙うユーザーにとって見逃せないイベントの一つだ。

本記事では、楽天お買い物マラソンの日程について紹介する。

次回の楽天お買い物マラソンはいつ？

楽天市場の大型キャンペーン「お買い物マラソン」は、複数回に分けて開催されるのが特徴だが、2026年4月は例外的に“月3回開催”というスケジュールが組まれている。すでに前半の2回は終了しており、次回は月末に予定されている第3弾が対象となる。

次回開催は2026年4月24日20時からスタートし、4月27日9時59分までの期間で実施される。短期間での開催となるため、購入タイミングやエントリーの有無がポイント還元に大きく影響する。

また、事前エントリーは4月22日から受付が開始される見込みとなっており、忘れずに対応しておくことが重要。さらに、開催期間中の4月25日は「5と0のつく日」と重なるため、楽天カード決済によるポイントアップも狙えるタイミングとなる。

ショップ買いまわりによるポイント上限は7,000ポイントに設定されており、効率的にポイントを獲得するには事前の計画が不可欠。次回開催に向けて準備を整えておきたい。

回数 開催期間 状況 第1弾 2026年4月4日20:00～4月10日01:59 終了 第2弾 2026年4月14日20:00～4月17日09:59 終了 第3弾(次回) 2026年4月24日20:00～4月27日09:59 開催予定

楽天お買い物マラソンのショップ買い回りは最大47倍

楽天お買い物マラソンでは、複数ショップでの購入数に応じてポイント倍率が上昇する「買いまわり」が最大の特徴となる。期間中に1ショップあたり1,000円(税込)以上の買い物を行うことで、2店舗で2倍、3店舗で3倍と加算され、最終的には最大10倍(通常1倍＋特典9倍)まで還元率が引き上げられる仕組みだ。

さらに、フリマサービス「楽天ラクマ」で1,000円以上の購入を行うと追加で+1倍が加算され、条件を満たせば最大11倍まで到達する。これに加えて、SPU(スーパーポイントアッププログラム)やショップごとの個別ポイントアップを組み合わせることで、還元率は最大で47倍で伸ばすことも可能となる。

一方で、買いまわりによる特典ポイントには上限が設定されており、原則として1回の開催につき7,000ポイントまで。上限を超えた分については追加付与されないため、購入金額のコントロールが重要となる。

なお、付与されるポイントは期間限定ポイントとして扱われ、キャンペーン実施月の翌月15日前後に付与されるのが一般的。利用期限も設定されているため、付与後の使い道もあわせて計画しておきたい。

楽天お買い物マラソンのお得なキャンペーン

楽天お買い物マラソンでは、買いまわりによるポイントアップに加えて、複数のキャンペーンやクーポンを組み合わせることで還元率をさらに引き上げることができる。特に事前準備とタイミングの見極めが、効率よくポイントを獲得するうえで重要となる。

まず前提として、キャンペーンに参加するには特設ページからのエントリーが必須。エントリーを忘れるとポイントアップの対象外となるため、買い物前に必ず済ませておきたい。

セール開始直後には「スタート2時間限定クーポン」が配布されるケースが多く、対象ショップで最大50%OFFとなる大幅割引が適用される。この時間帯はアクセスが集中するため、事前にクーポンを取得しておくことが重要だ。

さらに、終了直前には「ラストスパートセール」が実施される傾向があり、再び大幅割引が適用される可能性がある。開始直後と終了直前の2つのタイミングを押さえることで、よりお得に購入できる。

加えて、「5と0のつく日」も見逃せないポイント。毎月5日・10日・15日・20日・25日・30日は楽天カード決済によるポイント還元が上乗せされるため、マラソン期間中に該当日が含まれる場合は、購入を集中させることで効率的にポイントを稼ぐことが可能となる。