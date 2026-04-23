2026年4月の楽天お買い物マラソンはいつまで？終了時間・開催日程・ラストセールの狙い目

楽天市場の大型セール「お買い物マラソン」は、終了時間を正確に把握しておくことがポイント獲得の成否を左右する。特に最終日は締切直前まで購入が集中しやすく、終了時刻を過ぎるとポイントアップの対象外となるため注意が必要だ。

本記事では、2026年4月の楽天お買い物マラソンの開催日程を紹介する。

2026年4月の楽天お買い物マラソンはいつまで？

楽天市場の大型セール「お買い物マラソン」は開催ごとに終了時間が細かく設定されており、締切を正確に把握しておくことが重要となる。2026年4月は異例の“月3回開催”となっており、それぞれの期間ごとに終了日時が異なる点にも注意が必要だ。

すでに第1弾と第2弾は終了しており、現在対象となるのは第3弾。次回開催分は2026年4月27日9時59分までとなっており、この時刻を過ぎると買いまわりによるポイントアップは適用されない。

特に最終日は駆け込み購入が集中しやすく、回線混雑や決済遅延によって締切に間に合わないケースもあるため、余裕を持った購入が求められる。また、終了直前にはラストスパートセールや追加クーポンが実施される傾向もあり、最後までお得に購入できるチャンスが残されている。

各回ごとにポイント上限はリセットされる仕組みとなっているため、期間ごとの終了時間を意識しながら計画的に買いまわることが重要となる。

回数 開催期間 状況 第1弾 2026年4月4日20:00～4月10日01:59 終了 第2弾 2026年4月14日20:00～4月17日09:59 終了 第3弾 2026年4月24日20:00～4月27日09:59 開催中/予定

楽天お買い物マラソンのお得なキャンペーン

楽天お買い物マラソンでは、ショップ買いまわりによるポイント倍率アップに加え、各種キャンペーンやクーポンを組み合わせることで還元率をさらに高めることが可能となる。効率よくポイントを獲得するためには、事前準備と購入タイミングの見極めが重要なポイントとなる。

まず前提として、キャンペーン参加には特設ページからのエントリーが必要。エントリーを行っていない場合、ポイントアップの対象外となるため、購入前に対応しておく必要がある。

開催直後には「開始2時間限定クーポン」が配布されることが多く、対象ショップで大幅な割引が適用される。この時間帯は利用者が集中しやすいため、事前にクーポンを取得しておくことでスムーズに購入できる。

また、終了間際には「ラストセール」が実施されるケースもあり、再度割引価格で商品を購入できるチャンスがある。開始直後と終了直前の両方を活用することで、より効率的な買い物が可能となる。

さらに、「5と0のつく日」は楽天カード決済によるポイント還元が上乗せされる重要なタイミング。マラソン期間と重なる場合は、この日に購入を集中させることで、より多くのポイントを獲得できる。

事前エントリー：特設ページからのエントリーが必要

開始2時間限定クーポン：スタート直後に高割引クーポンが配布

ラストセール：終了直前に再度割引キャンペーンが実施される傾向

5と0のつく日：楽天カード利用でポイント還元が上乗せ

楽天お買い物マラソンとは？ポイント還元最大47倍のチャンス！

楽天お買い物マラソンの最大の特徴は、複数のショップで買い物をすることでポイント倍率が段階的に上昇する「ショップ買いまわり」だ。期間中に各ショップで税込1,000円以上の購入を重ねることで、利用店舗数に応じて倍率が加算され、最終的には最大10倍(通常1倍＋特典9倍)まで引き上げられる。

さらに、楽天のフリマサービス「ラクマ」で条件を満たす購入を行うと、追加でポイント倍率が上乗せされる仕組みとなっている。これに加えて、SPU(スーパーポイントアッププログラム)や各ショップ独自のポイント施策を組み合わせることで、総合的な還元率は40倍台後半まで高めることも可能だ。

ただし、買いまわりによる特典ポイントには上限が設けられており、1開催あたりの付与上限は原則7,000ポイント。これを超える分については加算されないため、購入金額を調整しながら進めることが重要となる。

また、付与されるポイントは期間限定ポイントとして扱われ、通常はキャンペーン終了翌月の中旬頃に付与される。利用期限も定められているため、獲得後の使い道まで含めて計画的に活用していきたい。