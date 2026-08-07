鈴木彩艶の加入に伴い…欧州王者PSG、昨夏91億円で加入の24歳GKを放出へ？「状況が変わる可能性は非常に低い」

パリ・サンジェルマン（PSG）は、日本代表GK鈴木彩艶の獲得に伴い現在所属する2人のGKのうちどちらかを放出する可能性が高いようだ。





直近2シーズンでチャンピオンズリーグ連覇を達成したPSG。レアル・マドリー以来の三連覇達成へ向けて今夏も積極的に動いているが、現在は鈴木彩艶の獲得に向けてパルマと交渉を行っていることが複数メディアで伝えられており、ユヴェントスとの争奪戦をリードしていると見られている。





そして日本代表GKの獲得に伴い、現在所属する2人のGKの去就に注目が集まっている。フランス『レキップ』は、PSGが鈴木彩艶を3500万ユーロ（約64億円）で獲得する準備を進めており、今季はユヴェントスへレンタルで放出する可能性があるものの、将来的には中心選手として迎え入れる構想を描いているようだ。そのうえで同メディアは、リュカ・シュヴァリエとマトヴェイ・サフォノフのどちらかが退団する可能性が高まっていると報じた。





シュヴァリエは昨夏リールから5000万ユーロ（約91億円）で加入したものの、シーズン後半はサフォノフにポジションを奪われ、1月23日以降は公式戦の出場なし。FIFAワールドカップ2026のフランス代表メンバーからも外れていた。そんな24歳GKは5日に行われたマジョルカ戦の後半から出場して久々にチャンスを得たが、チームが0-3で敗れるなどアピールできず、「1月以来の実戦復帰を果たしたが、状況が変わる可能性は非常に低い」と見られている。





一方でサフォノフに関しては、今季のポジション争いの行方やチーム全体の状況次第であるとのこと。昨季のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した27歳ロシア代表GKだが、鈴木彩艶の加入やシュヴァリエの去就、オファーの有無やその内容など、様々な要因に左右されると伝えられている。今後の動向に注目だ。