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PSG対モナコはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

パリ・サンジェルマン 対 モナコ
パリ・サンジェルマン
モナコ
リーグ・アン

【南野拓実】パリ・サンジェルマンvsモナコはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのリーグ・アン第3節で、パリ・サンジェルマンとモナコが対戦する。欧州王者と南野拓実らが所属するモナコだけに、注目の一戦となる。

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本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガのテレビ中継・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsモナコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

パリ・サンジェルマンvsモナコはいつ？何時から？

2026-27シーズンのリーグ・アン第3節パリ・サンジェルマンvsモナコは、2026年9月5日(土)にPSGの本拠地パルク・デ・プランスで開催される。

キックオフは現地時間31日(日)21:05、日本時間では9月5日4:05を予定。開幕から2分けスタートとなったパリ・サンジェルマンだけに、これ以上の取りこぼしは許されない重要な一戦となる。

項目

内容

対戦カード

パリ・サンジェルマン vs モナコ

大会

リーグ・アン第3節

日程

2026年9月5日(土)

日本時間

4:05キックオフ

現地時間

4日21:05キックオフ

会場

パルク・デ・プランス

日本人所属選手

南野拓実(モナコ)

パリ・サンジェルマンvsモナコの中継予定は？

2026-27シーズンのリーグ・アン第3節、パリ・サンジェルマンvsモナコは、動画配信サービス『DAZN(ダゾーン)』がで独占配信される。

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