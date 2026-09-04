PSG対モナコはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのリーグ・アン第3節で、パリ・サンジェルマンとモナコが対戦する。欧州王者と南野拓実らが所属するモナコだけに、注目の一戦となる。

本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガのテレビ中継・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsモナコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

パリ・サンジェルマンvsモナコはいつ？何時から？

2026-27シーズンのリーグ・アン第3節パリ・サンジェルマンvsモナコは、2026年9月5日(土)にPSGの本拠地パルク・デ・プランスで開催される。

キックオフは現地時間31日(日)21:05、日本時間では9月5日4:05を予定。開幕から2分けスタートとなったパリ・サンジェルマンだけに、これ以上の取りこぼしは許されない重要な一戦となる。

項目 内容 対戦カード パリ・サンジェルマン vs モナコ 大会 リーグ・アン第3節 日程 2026年9月5日(土) 日本時間 4:05キックオフ 現地時間 4日21:05キックオフ 会場 パルク・デ・プランス 日本人所属選手 南野拓実(モナコ)

パリ・サンジェルマンvsモナコの中継予定は？

2026-27シーズンのリーグ・アン第3節、パリ・サンジェルマンvsモナコは、動画配信サービス『DAZN(ダゾーン)』がで独占配信される。

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