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Kyoya Saito

CL連覇狙うPSG指揮官「さらに成長する必要ある」。デンベレ「昨季と同じレベルにある」

パリ・サンジェルマン
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
リヴァプール
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【欧州・海外サッカー ニュース】パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が手応えを語る。

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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督がチャンピオンズリーグ連覇に自信を示した。『プライムビデオ』が伝えている。

パリ・サンジェルマンは14日、チャンピオンズリーグ準々決勝でリヴァプールと対戦。アンフィールドでの第2戦ではウスマン・デンベレが2得点を挙げ、2-0と連勝した。指揮官は「難しい試合だったが、相手のプレッシングを2度突破し、2ゴールを決めた。こうした試合に勝つためには、高いインテンシティで守備をしなければならない。我々はボールを持った時のプレーはもちろんのこと、ボールを持っていない時でも、オフザボールのプレーで勝負できることを証明した」と手応えを口にした。

CL連覇の可能性が高まる中、エンリケは「昨シーズンは、チームが若すぎるため、誰もが我々がチャンピオンズリーグで優勝できないと考えていた。今では誰もが我々が王者であることを知っているが、我々はさらに成長する必要がある。それが我々の目標だ」と述べた。

また、2ゴールを挙げマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデンベレは「本当に嬉しい」と話し、連覇についてこう述べた。

「我々は（昨シーズンと）同じレベルにあると思う。トロフィーを獲得したいという強い気持ちがある。最後まで戦い抜くつもりだし、大会が終わるまで自分たちのサッカーを貫くつもりだ」

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