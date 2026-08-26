2026-27シーズンのリーグアンを戦うパリ・サンジェルマン。

本記事では、パリ・サンジェルマンの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

PSGの最新試合日程・放送/配信予定

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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

PSG戦はどこで見られる？

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。