Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
Dembele & Hakimigetty
Ryo Mika

CL決勝は1週間後…PSG、デンベレ＆ハキミがチーム全体練習を欠席か。アーセナル戦へ暗雲？

パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
ウスマン・デンベレ
アクラフ・ハキミ

【欧州・海外サッカー ニュース】パリ・サンジェルマンは、チャンピオンズリーグ決勝戦でアーセナルと対戦する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

パリ・サンジェルマン（PSG）は、チャンピオンズリーグ（CL）決勝戦に向けて主力2人のコンディションに不安が広がっているようだ。

準決勝ではバイエルン・ミュンヘンとの壮絶な試合を制し、2シーズン連続で決勝進出を達成したPSG。先日にはリーグ・アン優勝を達成し、2年連続でのビッグイヤー獲得に向けて弾みをつけることに成功。30日にプスカシュ・アレーナで行われるアーセナルとの決勝に向けて準備を進めている。

しかし、主力2選手のコンディションに不安が広がっている模様。フランス『GFFN』によると、ウスマン・デンベレとアクラフ・ハキミがCL決勝1週間前のトレーニングでチーム練習に参加しなかったようだ。

今季も公式戦39試合で19ゴール11アシストを記録し、CL決勝進出に貢献したデンベレだが、18日のパリFC戦で右ふくらはぎの違和感を訴えて途中交代。先日『RMC Sport』のインタビューでアーセナル戦に「100％準備ができている」と話していたものの、23日のトレーニングでは全体練習には参加しなかったようだ。『GFFN』は、ルイス・エンリケ監督がコンディションを考慮して休養を与えたと伝えている。

一方で、4月28日のバイエルン・ミュンヘン戦で右太ももを痛めて離脱が続くハキミは、23日は個人練習にとどまったとのこと。CL決勝が1週間後に迫る中、コンディションを上げて右サイドバックのスタメンに復帰できるのか、もしくはウォーレン・ザイール＝エメリが優先的に起用されるのかに注目が集まっているようだ。

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
アーセナル crest
アーセナル
ARS

▶サッカー熱も、頂点へ。UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 WOWOWで独占生中継！

広告