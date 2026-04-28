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PSGvsバイエルンはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月29日】パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン
バイエルン
伊藤洋輝

【欧州CL 放送予定】4月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準決勝1stレグ、パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26WOWOWオンデマンドで全試合配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準決勝1stレグが日本時間4月29日(水)に開催。パリ・サンジェルマンと伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

【PSGvsバイエルンを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsバイエルンの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝1stレグのパリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準決勝1stレグ
  • 日程：2026年4月29日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：パルク・デ・プランス

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PSGvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

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PSGvsバイエルン チーム情報

パリ・サンジェルマン vs バイエルン 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
39
マトヴェイ・サフォノフ
25
ヌーノ・メンデス
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
2
アクラフ・ハキミ
87
ジョアン・ネヴェス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
8
ファビアン・ルイス
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
14
デジレ・ドゥエ
1
マヌエル・ノイアー
44
ヨシプ・スタニシッチ
4
ヨナタン・ター
2
ダヨ・ウパメカノ
27
コンラート・ライマー
6
ヨズア・キミッヒ
17
マイケル・オリーセ
14
ルイス・ディアス
10
ジャマル・ムシアラ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
11/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
19/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

FCB

1

Win

0

引分け

4

勝利

3

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表