ソニーの家庭用ゲーム機「PlayStation 5(PS5)」。パッケージ版のゲームソフトを楽しみたい人にとっては、ディスクドライブ搭載モデルの販売状況が気になるところだ。

本記事では、PS5通常版（ディスクドライブ搭載モデル）の販売ストアや抽選情報、購入方法について紹介する。

PS5通常版（ディスクドライブ搭載モデル）が買えない？

PS5はディスクドライブ搭載モデル（通常版）と非搭載モデル（デジタル・エディション）が展開されている。ディスクドライブ搭載モデルの希望小売価格は、2026年4月2日の価格改定により97,980円（税込）となっている。

現行のディスクドライブ搭載モデルは1TBのSSDを備え、パッケージ版とダウンロード版の両方のゲームソフトをプレイできる。

項目 内容 商品名 PlayStation 5 型番 CFI-2000A01 希望小売価格（税込） 97,980円 SSD容量 1TB ディスクドライブ 搭載（着脱可能） 対応ソフト パッケージ版・ダウンロード版

PS5通常版の販売ストア・在庫・抽選情報

2026年11月27日(金)時点では、『ソニーストア』や『Amazon』でPS5のディスクドライブ搭載モデルの販売が終了しているほか、『楽天ブックス』でも注文できない状況となっている。

また、現時点で抽選販売を実施しているストアは確認できていない。

ただし、オンラインストアで購入できない場合でも、実店舗に在庫が残っている可能性があるため、近隣の家電量販店やゲーム販売店もチェックしておきたい。

販売ストア 販売状況 販売価格（税込） ソニーストア 販売終了 97,980円 Amazon 販売終了 97,980円 楽天ブックス 注文受付停止 97,980円

PS5のディスクドライブ搭載モデルを購入する方法は？

Rakuten

PS5通常版が手に入らない場合は、PS5 デジタル・エディションと別売りのディスクドライブを購入する方法もある。

小型化されたPS5のデジタル・エディション(CFI-2000モデルグループ)や日本語専用モデル、PS5 Proには、別売りの「ディスクドライブ(CFI-ZDD1J)」を取り付けることができる。希望小売価格は11,980円(税込)だ。

さらに、ディスクドライブとの合計価格は66,980円（税込）となり、通常版の希望小売価格よりも31,000円安く購入できる。

2020年に発売された初期型のデジタル・エディション(CFI-1000モデルグループ)には、別売りのディスクドライブを取り付けられないので注意したい。また、ディスクドライブと本体を初めてペアリングする際にはインターネット接続が必要となる。

なお、ソニーは2028年1月以降に新規発売されるPlayStation用ゲームをダウンロード版のみで提供すると発表している。それ以前に発売されたディスク版のゲームは引き続き使用できる。

商品名 希望小売価格（税込） PS5通常版（ディスクドライブ搭載） 97,980円 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 55,000円 ディスクドライブ（CFI-ZDD1J） 11,980円 日本語専用モデル＋ディスクドライブ 66,980円

PS5の通常版とデジタル・エディションの違いは？

PS5の通常版とデジタル・エディションの大きな違いは、ディスクドライブの有無だ。CPUやGPUなどの基本的なゲーム処理性能に違いはない。

通常版はパッケージ版、ダウンロード版のどちらのゲームもプレイ可能。中古ソフトを購入したり、対応するPS4のゲームディスクやBlu-ray、DVDを再生したりすることもできる。

一方、デジタル・エディションにはディスクドライブが搭載されていないため、基本的にはPlayStation Storeなどで購入したダウンロード版のゲームをプレイすることになる。

比較 PS5 通常版 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 希望小売価格(税込) 97,980円 55,000円 パッケージ版ソフト 〇 × ダウンロード版ソフト 〇 〇 対応するPS4のゲームディスク 〇 × Blu-ray・DVDの再生 〇 × ゲーム処理性能 標準

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