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Ryo Mika

プレミアリーグ、来季最大7チームがCL出場へ？5位以上の出場は確定、その条件は…

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【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグは、来季のチャンピオンズリーグ（CL）に5チーム以上出場することが確定している。

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プレミアリーグは、来季のチャンピオンズリーグ（CL）に5チーム以上出場することが確定している。

いよいよ準々決勝を迎えた今季のCL。7日に行われたファーストレグでは、バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリーを敵地で2-1と撃破した他、もう1試合では後半アディショナルタイムのカイ・ハヴァーツのゴールにより、アーセナルがスポルティングCPに敵地で1-0と勝利していた。

この結果、UEFAのカントリーポイントランキング（Association club coefficients）によってイングランド勢が来季CL5枠目を確定させた。CL、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグの結果によって各国にポイントが与えられ、参加クラブ数で割って計算される係数によるランキングだが、2025-26シーズン終了時点で上位2カ国には追加でCL出場枠が与えられる。5位チームまでが出場権を獲得することになるが、欧州コンペティションに参加した全9チームがラウンド16以上に進んだイングランドは「115.852」で首位を独走（2位はイタリアの「99.660」）。この結果、CLの追加出場枠が確定し、プレミアリーグ5位以上のチームが来季のCLに出場することになった。

また『The Athletic』は、プレミアリーグ勢から来季CLに最大7チームが参加する可能性があることを指摘。現在4位につけるアストン・ヴィラがELを、5位のリヴァプールがCLを優勝し、かつ両チームが5位と6位でプレミアリーグを終えた場合、7位チームにCL出場権が移動することに。この場合、最大7チームが欧州最大のクラブコンペティションに参加することになる。なお、16位フォレストがELを優勝し5位以下に終わった場合は、今季と同じく6チームがCLに参加する。

現在プレミアリーグでは、5位リヴァプール（勝ち点49）から8位エヴァートン（勝ち点46）まで4チームが3ポイント差でひしめき合っており、9位フラム（勝ち点44）、10位ブライトンと11位サンダーランド（共に勝ち点43）、12位ニューカッスルと13位ボーンマス（共に勝ち点42）も迫っている。5位チームまでCLに出場することが決まったことで、出場権争いはさらに激化するかもしれない。

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