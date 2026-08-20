2026-27シーズンのプレミアリーグが、2026年8月22日(土)～2027年5月31日(月)まで行われる。

本記事では、プレミアリーグ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プレミアリーグ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

プレミアリーグでは、昨季からプレーしているブライトンMF三笘薫やクリスタル・パレスMF鎌田大地、リヴァプールMF遠藤航をはじめ、2026-27シーズンから新たに日本人選手が増加。冨安健洋がクリスタル・パレス、守田英正がハル・シティ、前田大然がイプスウィッチ・タウン、鈴木彩艶がアストン・ヴィラに加わっている。

日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

プレミアリーグ2026-27の中継局

2026-27シーズンのプレミアリーグは、引き続きネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」プランでのみ視聴可能だ。その他の配信プラットフォームや地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。

月額料金や配信コンテンツは以下の通り。

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FAコミュニティ・シールド

ラ・リーガ

コパ・デル・レイ

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

エールディヴィジ

プレミアリーグ2026-27の日本人選手一覧

2026-27シーズンのプレミアリーグクラブに所属している日本人選手一覧は以下の通り。

遠藤航 (リヴァプール)

鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）

鎌田大地 (クリスタル・パレス)

坂元達裕（コヴェントリー・シティ)

高井幸大 (トッテナム)

田中碧 (リーズ・ユナイテッド)

冨安健洋 (クリスタル・パレス)

三笘薫 (ブライトン)

守田英正 (ハル・シティ)

前田大然 (イプスウィッチ・タウン)

※所属は2026年8月20日時点。今後加入・移籍の可能性あり。

プレミアリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。