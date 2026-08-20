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Tsutomu Maeda

プレミアリーグ2026-27 最新節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

プレミアリーグ
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高井幸大
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田中碧
冨安健洋
守田英正
前田大然

2026-27シーズン プレミアリーグ最新節の試合日程、キックオフ時刻、対戦カードは？テレビ放送・ネット配信予定を紹介。三笘薫、鎌田大地ら日本代表選手のスケジュールは？

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2026-27シーズンのプレミアリーグが、2026年8月22日(土)～2027年5月31日(月)まで行われる。

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本記事では、プレミアリーグ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プレミアリーグ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

プレミアリーグでは、昨季からプレーしているブライトンMF三笘薫やクリスタル・パレスMF鎌田大地、リヴァプールMF遠藤航をはじめ、2026-27シーズンから新たに日本人選手が増加。冨安健洋がクリスタル・パレス、守田英正がハル・シティ、前田大然がイプスウィッチ・タウン、鈴木彩艶がアストン・ヴィラに加わっている。

日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

アーセナル 対 コヴェントリー・シティ
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ハル・シティ 対 マンチェスター・ユナイテッド
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ノッティンガム・フォレスト 対 リーズ
U-NEXT
イプスウィッチ・タウン 対 サンダーランド
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エヴァートン 対 クリスタル・パレス
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ブレントフォード 対 トッテナム
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マンチェスター・シティ 対 ボーンマス
U-NEXT
ブライトン 対 アストン・ヴィラ
U-NEXT
ニューカッスル 対 リヴァプール
U-NEXT
フラム 対 チェルシー
U-NEXT
クリスタル・パレス 対 マンチェスター・シティ
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リヴァプール 対 ノッティンガム・フォレスト
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ボーンマス 対 エヴァートン
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コヴェントリー・シティ 対 ハル・シティ
U-NEXT
トッテナム 対 ニューカッスル
U-NEXT
リーズ 対 ブレントフォード
U-NEXT
チェルシー 対 ブライトン
U-NEXT
サンダーランド 対 フラム
U-NEXT
マンチェスター・ユナイテッド 対 イプスウィッチ・タウン
U-NEXT
アストン・ヴィラ 対 アーセナル
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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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プレミアリーグ2026-27の中継局

2026-27シーズンのプレミアリーグは、引き続きネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」プランでのみ視聴可能だ。その他の配信プラットフォームや地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。

月額料金や配信コンテンツは以下の通り。

プラン月額料金(税込)プレミアリーグ配信他の主なコンテンツ
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FAコミュニティ・シールド
ラ・リーガ
コパ・デル・レイ
スーペルコパ・デ・エスパーニャ
エールディヴィジ

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プレミアリーグ2026-27の日本人選手一覧

2026-27シーズンのプレミアリーグクラブに所属している日本人選手一覧は以下の通り。

  • 遠藤航 (リヴァプール)
  • 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）
  • 鎌田大地 (クリスタル・パレス)
  • 坂元達裕（コヴェントリー・シティ)
  • 高井幸大 (トッテナム)
  • 田中碧 (リーズ・ユナイテッド)
  • 冨安健洋 (クリスタル・パレス)
  • 三笘薫 (ブライトン)
  • 守田英正 (ハル・シティ)
  • 前田大然 (イプスウィッチ・タウン)

※所属は2026年8月20日時点。今後加入・移籍の可能性あり。

プレミアリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

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U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

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  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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