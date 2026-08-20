2026-27シーズンのプレミアリーグが、2026年8月22日(土)～2027年5月31日(月)まで行われる。
本記事では、プレミアリーグ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
プレミアリーグ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定
プレミアリーグでは、昨季からプレーしているブライトンMF三笘薫やクリスタル・パレスMF鎌田大地、リヴァプールMF遠藤航をはじめ、2026-27シーズンから新たに日本人選手が増加。冨安健洋がクリスタル・パレス、守田英正がハル・シティ、前田大然がイプスウィッチ・タウン、鈴木彩艶がアストン・ヴィラに加わっている。
日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
プレミアリーグ2026-27の中継局
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月額料金や配信コンテンツは以下の通り。
|プラン
|月額料金(税込)
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|全試合独占
|FAカップ
FAコミュニティ・シールド
ラ・リーガ
コパ・デル・レイ
スーペルコパ・デ・エスパーニャ
エールディヴィジ
プレミアリーグ2026-27の日本人選手一覧
2026-27シーズンのプレミアリーグクラブに所属している日本人選手一覧は以下の通り。
- 遠藤航 (リヴァプール)
- 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）
- 鎌田大地 (クリスタル・パレス)
- 坂元達裕（コヴェントリー・シティ)
- 高井幸大 (トッテナム)
- 田中碧 (リーズ・ユナイテッド)
- 冨安健洋 (クリスタル・パレス)
- 三笘薫 (ブライトン)
- 守田英正 (ハル・シティ)
- 前田大然 (イプスウィッチ・タウン)
※所属は2026年8月20日時点。今後加入・移籍の可能性あり。
プレミアリーグ2026-27のおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。