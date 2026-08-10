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Tsutomu Maeda

プレミアリーグでプレーする日本人選手は？2026-27シーズン一覧｜移籍加入期間はいつまで？

プレミアリーグ
クリスタル・パレス
リヴァプール
ブライトン
コヴェントリー・シティ
ハル・シティ
イプスウィッチ・タウン
リーズ
トッテナム
日本
遠藤航
鎌田大地
坂元達裕
高井幸大
田中碧
冨安健洋
三笘薫
守田英正
前田大然

2026-27シーズンのプレミアリーグクラブに所属する日本人プレーヤーは何人？日本代表選手ら一覧を紹介。

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2026-27シーズンは、史上最多9名の日本人選手がプレミアリーグクラブに所属している。

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本記事では、2026-27シーズンのプレミアリーグでプレーする日本人選手一覧を紹介する。

【一覧】プレミアリーグ26-27でプレーする日本人選手は？

2026-27シーズンは、遠藤航がリヴァプール、三笘薫がブライトン、鎌田大地がクリスタル・パレスで引き続きプレー。さらに、冨安健洋がクリスタル・パレスで鎌田の同僚となり、守田英正がハル・シティ、前田大然がイプスウィッチ•タウンに新加入した。

2026-27シーズンのプレミアリーグクラブに所属している日本人選手一覧は以下の通り。

  • 遠藤航 (リヴァプール)
  • 鎌田大地 (クリスタル・パレス)
  • 坂元達裕（コヴェントリー・シティ)
  • 高井幸大 (トッテナム)
  • 田中碧 (リーズ・ユナイテッド)
  • 冨安健洋 (クリスタル・パレス)
  • 三笘薫 (ブライトン)
  • 守田英正 (ハル・シティ)
  • 前田大然 (イプスウィッチ•タウン)

※所属は2026年8月10日時点。今後加入・移籍の可能性あり。

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プレミアリーグ26-27の移籍ウィンドウはいつまで？

プレミアリーグ2026-27の移籍ウィンドウは、夏季が現地時間2026年6月15日(月)～9月1日(火)23:00、冬季が2027年1月1日(金)～2月1日(月)23:00に設定。シーズン開幕前の加入期限は9月1日(火)までとなるため、それまではローン移籍を含めて日本人選手にさらなる動きがある可能性もある。

プレミアリーグ2026-27 移籍期間

  • 夏季：2026年6月15日(月)～9月1日(火)23:00
  • 冬季：2027年1月1日(金)～2月1日(月)23:00

※すべて現地時間。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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