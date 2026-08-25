ブルーノ・フェルナンデスがPFA年間最優秀選手受賞で2冠！プレミアリーグベストイレブンは…

PFAアワードが行われ、マンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデスが年間最優秀選手に選ばれた。
昨シーズン、プレミアリーグ1シーズンにおける最多アシスト記録となる21アシストを記録したフェルナンデスは、2010年のウェイン・ルーニー以来、ユナイテッドの選手として初めてこの賞を受賞。FWAの年間最優秀選手にも選ばれており、個人で2冠となった。
また、選手投票によって選ばれたプレミアリーグ年間ベストイレブンは、優勝したアーセナルと準優勝のマンチェスター・シティが上位を独占した。
王者アーセナルは昨シーズン、わずか27失点しか喫しておらず、その素晴らしい記録が、ゴールキーパーのラヤ、ディフェンダーのガブリエウ、ウィリアム・サリバ、ユリエン・ティンバー、そしてデクラン・ライスの選出に反映されている。
マンチェスター・シティからはニコ・オライリー、ラヤン・シェルキ、アーリング・ハーランド、アントワーヌ・セメンヨの4選手が選出され、マンチェスター・ユナイテッドからはフェルナンデス、そして今年初めて年間ベストイレブンに選ばれたイゴール・チアゴ（ブレントフォード）が最後の一人となった。
ベストイレブンは以下の通り。
GK：ダビド・ラヤ（アーセナル）
DF：ユリエン・ティンバー (アーセナル)
DF：ウィリアム・サリバ (アーセナル)
DF：ガブリエウ (アーセナル)
DF：ニコ・オライリー (マンチェスター・シティ)
MF：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
MF：デクラン・ライス（アーセナル）
MF：ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ）
FW：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
FW：アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）
FW：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）