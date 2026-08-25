ブルーノ・フェルナンデスがPFA年間最優秀選手受賞で2冠！プレミアリーグベストイレブンは…

PFAアワードが行われ、マンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデスが年間最優秀選手に選ばれた。

昨シーズン、プレミアリーグ1シーズンにおける最多アシスト記録となる21アシストを記録したフェルナンデスは、2010年のウェイン・ルーニー以来、ユナイテッドの選手として初めてこの賞を受賞。FWAの年間最優秀選手にも選ばれており、個人で2冠となった。

また、選手投票によって選ばれたプレミアリーグ年間ベストイレブンは、優勝したアーセナルと準優勝のマンチェスター・シティが上位を独占した。

王者アーセナルは昨シーズン、わずか27失点しか喫しておらず、その素晴らしい記録が、ゴールキーパーのラヤ、ディフェンダーのガブリエウ、ウィリアム・サリバ、ユリエン・ティンバー、そしてデクラン・ライスの選出に反映されている。

マンチェスター・シティからはニコ・オライリー、ラヤン・シェルキ、アーリング・ハーランド、アントワーヌ・セメンヨの4選手が選出され、マンチェスター・ユナイテッドからはフェルナンデス、そして今年初めて年間ベストイレブンに選ばれたイゴール・チアゴ（ブレントフォード）が最後の一人となった。

ベストイレブンは以下の通り。

GK：ダビド・ラヤ（アーセナル）

DF：ユリエン・ティンバー (アーセナル)

DF：ウィリアム・サリバ (アーセナル)

DF：ガブリエウ (アーセナル)

DF：ニコ・オライリー (マンチェスター・シティ)

MF：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

MF：デクラン・ライス（アーセナル）

MF：ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ）

FW：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

FW：アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）

FW：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）