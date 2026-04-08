2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、準々決勝～決勝を残すところとなった。
本記事では、CL準決勝・決勝の組み合わせを紹介する。
チャンピオンズリーグ準々決勝以降の組み合わせ・結果は？
CL準々決勝では、レアル・マドリーvsバイエルン・ミュンヘン、スポルティングCPvsアーセナル、バルセロナvsアトレティコ・マドリー、パリ・サンジェルマンvsアーセナルが開催。ホーム＆アウェーで対戦し、合計スコアで上回ったチームが準決勝へと進出する。
また、準決勝・決勝までの組み合わせも決定済み。日程およびトーナメントの組み合わせは以下の通りだ。
【準々決勝】
|ラウンド
|試合日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|第1戦
|4/8(水)
4:00
|レアル・マドリー
1-2
バイエルン
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|スポルティングCP
0-1
アーセナル
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|4/9(木)
4:00
|バルセロナ
vs
アトレティコ
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|PSG
vs
リヴァプール
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|第2戦
|4/15(水)
4:00
|リヴァプール
vs
PSG
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|アトレティコ
vs
バルセロナ
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|4/16(木)
4:00
|バイエルン
vs
レアル・マドリー
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|アーセナル
vs
スポルティングCP
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
※すべて日本時間。
【準決勝】
|ラウンド
|試合日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|第1戦
|4/29(水・祝) or 4/30(木)
4:00
|PSG or リヴァプール
vs
レアル・マドリー or バイエルン
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
|4/29(水・祝) or 4/30(木)
4:00
|バルセロナ or アトレティコ
vs
スポルティングCP or アーセナル
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|第2戦
|5/6(水・祝) or 7日(木)
4:00
|PSG or リヴァプール
vs
レアル・マドリー or バイエルン
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
|5/6(水・祝) or 7日(木)
4:00
|バルセロナ or アトレティコ
vs
スポルティングCP or アーセナル
|WOWOWライブ
|WOWOWオンデマンド
※すべて日本時間。
【決勝】
|試合日時
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|5/31(日)
1:00
|準決勝勝者同士が対戦
|WOWOWプライム
|WOWOWオンデマンド
※すべて日本時間。
チャンピオンズリーグ決勝で同国対決はあり得る？
CL準々決勝時点で、複数のクラブが勝ち残っているリーグはプレミアリーグとラ・リーガのみ。プレミアリーグはリヴァプールとアーセナルが決勝トーナメントで反対の山に入っているため、決勝戦で同国対決となる可能性がある。また、ラ・リーガもレアル・マドリーとバルセロナ＆アトレティコ・マドリーが反対の山に。バルセロナとアトレティコ・マドリーは準々決勝で直接対決するが、どちらかがレアル・マドリーと決勝戦で激突する可能性は残されている。
チャンピオンズリーグ準々決勝以降のテレビ放送・ネット配信予定
準々決勝～決勝までのチャンピオンズリーグは、いずれも『WOWOW』が全試合独占生放送・ライブ配信を行う。
その他、ネット『Leminoプレミアム』でも厳選試合がディレイ配信されるが、生中継を行うのは『WOWOW』のみとなっている。
CL準々決勝以降の中継スケジュール
- WOWOW(BS放送)：全試合生中継
- WOWOWオンデマンド：全試合ライブ＆見逃し配信
- Leminoプレミアム：準々決勝2試合、準決勝2試合、決勝1試合ディレイ配信
※Leminoプレミアムは試合当日の24時以降に配信開始。
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。
『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■放送経由(テレビ)の登録方法
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。