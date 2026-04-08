2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、準々決勝～決勝を残すところとなった。

本記事では、CL準決勝・決勝の組み合わせを紹介する。

チャンピオンズリーグ準々決勝以降の組み合わせ・結果は？

CL準々決勝では、レアル・マドリーvsバイエルン・ミュンヘン、スポルティングCPvsアーセナル、バルセロナvsアトレティコ・マドリー、パリ・サンジェルマンvsアーセナルが開催。ホーム＆アウェーで対戦し、合計スコアで上回ったチームが準決勝へと進出する。

また、準決勝・決勝までの組み合わせも決定済み。日程およびトーナメントの組み合わせは以下の通りだ。

【準々決勝】

ラウンド 試合日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 第1戦 4/8(水)

4:00 レアル・マドリー

1-2

バイエルン WOWOWプライム WOWOWオンデマンド スポルティングCP

0-1

アーセナル WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 4/9(木)

4:00 バルセロナ

vs

アトレティコ WOWOWライブ WOWOWオンデマンド PSG

vs

リヴァプール WOWOWプライム WOWOWオンデマンド 第2戦 4/15(水)

4:00 リヴァプール

vs

PSG WOWOWプライム WOWOWオンデマンド アトレティコ

vs

バルセロナ WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 4/16(木)

4:00 バイエルン

vs

レアル・マドリー WOWOWプライム WOWOWオンデマンド アーセナル

vs

スポルティングCP WOWOWライブ WOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

【準決勝】

ラウンド 試合日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 第1戦 4/29(水・祝) or 4/30(木)

4:00 PSG or リヴァプール

vs

レアル・マドリー or バイエルン WOWOWプライム WOWOWオンデマンド 4/29(水・祝) or 4/30(木)

4:00 バルセロナ or アトレティコ

vs

スポルティングCP or アーセナル WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 第2戦 5/6(水・祝) or 7日(木)

4:00 PSG or リヴァプール

vs

レアル・マドリー or バイエルン WOWOWライブ WOWOWオンデマンド 5/6(水・祝) or 7日(木)

4:00 バルセロナ or アトレティコ

vs

スポルティングCP or アーセナル WOWOWライブ WOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

【決勝】

試合日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 5/31(日)

1:00 準決勝勝者同士が対戦 WOWOWプライム WOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

チャンピオンズリーグ決勝で同国対決はあり得る？

CL準々決勝時点で、複数のクラブが勝ち残っているリーグはプレミアリーグとラ・リーガのみ。プレミアリーグはリヴァプールとアーセナルが決勝トーナメントで反対の山に入っているため、決勝戦で同国対決となる可能性がある。また、ラ・リーガもレアル・マドリーとバルセロナ＆アトレティコ・マドリーが反対の山に。バルセロナとアトレティコ・マドリーは準々決勝で直接対決するが、どちらかがレアル・マドリーと決勝戦で激突する可能性は残されている。

チャンピオンズリーグ準々決勝以降のテレビ放送・ネット配信予定

準々決勝～決勝までのチャンピオンズリーグは、いずれも『WOWOW』が全試合独占生放送・ライブ配信を行う。

その他、ネット『Leminoプレミアム』でも厳選試合がディレイ配信されるが、生中継を行うのは『WOWOW』のみとなっている。

CL準々決勝以降の中継スケジュール

WOWOW(BS放送)：全試合生中継

WOWOWオンデマンド：全試合ライブ＆見逃し配信

Leminoプレミアム：準々決勝2試合、準決勝2試合、決勝1試合ディレイ配信

※Leminoプレミアムは試合当日の24時以降に配信開始。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。