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Champions league logo(C)Getty images
チャンピオンズリーグ準々決勝はWOWOWオンデマンドで全試合ライブ配信！
Tsutomu Maeda

チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝以降の組み合わせ・対戦カードはどうなる？

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー
バルセロナ
リヴァプール
アーセナル
パリ・サンジェルマン
バイエルン
スポルティングCP
アトレティコ・マドリー
スポルティングCP 対 アーセナル
レアル・マドリー 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝以降の組み合わせ・対戦カード、試合開始日時は？準決勝、決勝の開催予定を紹介。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、準々決勝～決勝を残すところとなった。

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本記事では、CL準決勝・決勝の組み合わせを紹介する。

チャンピオンズリーグ準々決勝以降の組み合わせ・結果は？

CL準々決勝では、レアル・マドリーvsバイエルン・ミュンヘン、スポルティングCPvsアーセナル、バルセロナvsアトレティコ・マドリー、パリ・サンジェルマンvsアーセナルが開催。ホーム＆アウェーで対戦し、合計スコアで上回ったチームが準決勝へと進出する。

また、準決勝・決勝までの組み合わせも決定済み。日程およびトーナメントの組み合わせは以下の通りだ。

【準々決勝】

ラウンド試合日時対戦カードテレビ放送ネット配信
第1戦4/8(水)
4:00		レアル・マドリー
1-2
バイエルン		WOWOWプライムWOWOWオンデマンド
スポルティングCP
0-1
アーセナル		WOWOWライブWOWOWオンデマンド
4/9(木)
4:00		バルセロナ
vs
アトレティコ		WOWOWライブWOWOWオンデマンド
PSG
vs
リヴァプール		WOWOWプライムWOWOWオンデマンド
第2戦4/15(水)
4:00		リヴァプール
vs
PSG		WOWOWプライムWOWOWオンデマンド
アトレティコ
vs
バルセロナ		WOWOWライブWOWOWオンデマンド
4/16(木)
4:00		バイエルン
vs
レアル・マドリー		WOWOWプライムWOWOWオンデマンド
アーセナル
vs
スポルティングCP		WOWOWライブWOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

【準決勝】

ラウンド試合日時対戦カードテレビ放送ネット配信
第1戦4/29(水・祝) or 4/30(木)
4:00		PSG or リヴァプール
vs
レアル・マドリー or バイエルン		WOWOWプライムWOWOWオンデマンド
4/29(水・祝) or 4/30(木)
4:00		バルセロナ or アトレティコ
vs
スポルティングCP or アーセナル		WOWOWライブWOWOWオンデマンド
第2戦5/6(水・祝) or 7日(木)
4:00		PSG or リヴァプール
vs
レアル・マドリー or バイエルン		WOWOWライブWOWOWオンデマンド
5/6(水・祝) or 7日(木)
4:00		バルセロナ or アトレティコ
vs
スポルティングCP or アーセナル		WOWOWライブWOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

【決勝】

試合日時対戦カードテレビ放送ネット配信
5/31(日)
1:00		準決勝勝者同士が対戦WOWOWプライムWOWOWオンデマンド

※すべて日本時間。

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チャンピオンズリーグ決勝で同国対決はあり得る？

CL準々決勝時点で、複数のクラブが勝ち残っているリーグはプレミアリーグとラ・リーガのみ。プレミアリーグはリヴァプールとアーセナルが決勝トーナメントで反対の山に入っているため、決勝戦で同国対決となる可能性がある。また、ラ・リーガもレアル・マドリーとバルセロナ＆アトレティコ・マドリーが反対の山に。バルセロナとアトレティコ・マドリーは準々決勝で直接対決するが、どちらかがレアル・マドリーと決勝戦で激突する可能性は残されている。

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チャンピオンズリーグ準々決勝以降のテレビ放送・ネット配信予定

準々決勝～決勝までのチャンピオンズリーグは、いずれも『WOWOW』が全試合独占生放送・ライブ配信を行う。

その他、ネット『Leminoプレミアム』でも厳選試合がディレイ配信されるが、生中継を行うのは『WOWOW』のみとなっている。

CL準々決勝以降の中継スケジュール

  • WOWOW(BS放送)：全試合生中継
  • WOWOWオンデマンド：全試合ライブ＆見逃し配信
  • Leminoプレミアム：準々決勝2試合、準決勝2試合、決勝1試合ディレイ配信

※Leminoプレミアムは試合当日の24時以降に配信開始。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

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