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Kyoya Saito

ポルトガル代表が背番号発表。C・ロナウドは7番、ブルーノ・フェルナンデスは8番

ワールドカップ
ポルトガル
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国

【欧州・海外サッカー ニュース】ポルトガル代表が背番号を発表。

ポルトガル代表がワールドカップに臨むメンバーの背番号を発表した。

先日、26名のメンバーを発表したポルトガル。クリスティアーノ・ロナウドやブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャら主力選手を順当に選出していた。

背番号ではクリスティアーノ・ロナウドが7番、ベルナルド・シウヴァが10番に。エースナンバーの9はゴンサロ・ラモスとなり、ブルーノ・フェルナンデスは8番となっている。

背番号は以下の通り。

GK

ワールドカップ
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
コンゴ民主共和国 crest
コンゴ民主共和国
COD

1　ディオゴ・コスタ（ポルト）

12　ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）

22　ルイ・シルヴァ（スポルティング）

DF

2　ネルソン・セメド（フェネルバフチェ/トルコ）

3　ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ/イングランド）

4　トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

5　ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

6　マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ/イングランド）

13　レナト・ヴェイガ（ビジャレアル/スペイン）

14　ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）

20　ジョアン・カンセロ（バルセロナ/スペイン）

25　ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン/フランス）

MF

8　ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

10　ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ/イングランド）

15　ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/フランス）

21　ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル/サウジアラビア）

23　ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン/フランス）

24　サム・コスタ（マジョルカ/スペイン）

FW

7　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル/サウジアラビア）

9　ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン/フランス）

11　ジョアン・フェリックス（アル・ナスル/サウジアラビア）

16　フランシスコ・トリンコン（スポルティング）

17　ラファエウ・レオン（ミラン/イタリア）

18　ペドロ・ネト（チェルシー/イングランド）

19　ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ/スペイン）

26　フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス/イタリア）

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