ポルトガル代表が背番号発表。C・ロナウドは7番、ブルーノ・フェルナンデスは8番

ポルトガル代表がワールドカップに臨むメンバーの背番号を発表した。
先日、26名のメンバーを発表したポルトガル。クリスティアーノ・ロナウドやブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャら主力選手を順当に選出していた。
背番号ではクリスティアーノ・ロナウドが7番、ベルナルド・シウヴァが10番に。エースナンバーの9はゴンサロ・ラモスとなり、ブルーノ・フェルナンデスは8番となっている。
背番号は以下の通り。
GK
1 ディオゴ・コスタ（ポルト）
12 ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
22 ルイ・シルヴァ（スポルティング）
DF
2 ネルソン・セメド（フェネルバフチェ/トルコ）
3 ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ/イングランド）
4 トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
5 ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
6 マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ/イングランド）
13 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル/スペイン）
14 ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
20 ジョアン・カンセロ（バルセロナ/スペイン）
25 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン/フランス）
MF
8 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
10 ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ/イングランド）
15 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/フランス）
21 ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル/サウジアラビア）
23 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン/フランス）
24 サム・コスタ（マジョルカ/スペイン）
FW
7 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル/サウジアラビア）
9 ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン/フランス）
11 ジョアン・フェリックス（アル・ナスル/サウジアラビア）
16 フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
17 ラファエウ・レオン（ミラン/イタリア）
18 ペドロ・ネト（チェルシー/イングランド）
19 ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ/スペイン）
26 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス/イタリア）