ポルトガル代表、W杯メンバーを発表…C・ロナウドが史上最多6度目出場へ

ポルトガル代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

ポルトガルは、6月17日にヒューストンで行われるコンゴ民主共和国とのワールドカップ初戦に先立ち、チリとナイジェリアとの親善試合を行う。注目はクリスティアーノ・ロナウドで、史上最多6度目のワールドカップ出場が決定。ロナウドは昨年11月に行われたワールドカップ予選の最終戦の一つ前のアイルランド戦で退場処分を受けたものの、3試合の出場停止処分を免れたため、ポルトガルのグループリーグ全試合に出場資格がある。

ロベルト・マルティネス監督は「27人の選手＋1人」というメンバーを発表し、驚きはなかった。これは昨年7月に交通事故で亡くなったリヴァプールFWのディオゴ・ジョタを指している。

「彼は私たちの力であり、喜びでした」とマルティネスは語った。

「ディオゴを失ったことは忘れられない、非常に辛い出来事でしたが、翌日には私たち全員がディオゴの夢と、彼が代表チームで常に示してきた模範のために戦う必要があった。ディオゴ・ジョタの精神、強さ、そして模範的な行動は、常にプラスの要素であり続けるだろう」

メンバーは以下の通り。

【GK】

ディオゴ・コスタ（FCポルト）

ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン）

ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）

リカルド・ヴェーリョ（ゲンチレルビルリイ）

【DF】

ネルソン・セメド（フェネルバフチェ）

ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）

マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ）

ジョアン・カンセロ（FCバルセロナ）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）

レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）

ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）

トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

【MF】

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

サム・コスタ（マジョルカ）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

ベルナルド・シウヴァ（マンチェスター・シティ）

【FW】

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）

フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）

フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）

ペドロ・ネト（チェルシー）

ラファエウ・レオン（ミラン）

ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）

ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）