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【6/24】ポルトガルvsウズベキスタンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ポルトガル 対 ウズベキスタン
ポルトガル
ウズベキスタン
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FIFAワールドカップ グループK第2節、ポルトガルvsウズベキスタンの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループK第2節となるポルトガルvsウズベキスタンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ポルトガルvsウズベキスタン｜キックオフ時間

crest
ワールドカップ - グループ。 K
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ポルトガルvsウズベキスタン｜チームニュース＆予想スタメン

ポルトガル vs ウズベキスタン 予想スタメン

ポルトガルHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestUZB
1
ディオゴ・コスタ
13
レナト・ベイガ
4
トマス・アラウホ
20
ジョアン・カンセロ
25
ヌーノ・メンデス
23
ヴィティーニャ
15
ジョアン・ネヴェス
8
ブルーノ・フェルナンデス
18
ペドロ・ネト
10
ベルナルド・シウヴァ
7
クリスティアーノ・ロナウド
1
ウトキル・ユスポフ
18
アブドゥラアブドゥラエフ
2
アブドゥコディル・フサノフ
5
ルスタムヨン・アシュルマトフ
11
オストン・ウルノフ
13
シェルゾド・ナスルラエフ
24
B. Karimov
7
オタベク・シュクロフ
22
アボスベク・ファイズラエフ
6
アクマル・モズゴボイ
14
エルドル・ショムロドフ

3-4-2-1

UZBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・マルティネス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ファビオ・カンナヴァーロ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

ポルトガルはワールドカップの優勝候補の一つとして臨んだが、初戦でコンゴ民主共和国と1-1の引き分けに終わり、火曜日にグループKのダークホースであるウズベキスタンとの試合で巻き返しを図る必要がある。ロベルト・マルティネス率いるチームは、コンゴ民主共和国に試合の大部分で圧倒されたが、開幕戦でコロンビアに1-3で完敗したホワイトウルブズ相手には、より楽な試合になるはずだ。初戦では不発に終わったクリスティアーノ・ロナウドにも得点が生まれることが期待される。

ワールドカップ
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
ウズベキスタン crest
ウズベキスタン
UZB

ウズベキスタンのワールドカップ初出場は予想通りの展開となった。アボスベク・ファイズラエフが中盤から1点を返したが、コロンビアの3トップがウズベキスタンの5バックを何度も突破し、前半終了時点ですでにリードを許していた。ウズベキスタンは90分間を通して、フォワードからのシュートはわずか1本しか枠内に飛ばせなかった。ポルトガルを相手に守備を固めることが予想されるが、どのようなパフォーマンスを見せるだろうか。

両チームの近況

POR
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

UZB
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

POR

Last match

UZB

1

Win

0

引分け

0

勝利

5

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位

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