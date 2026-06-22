【6/24】ポルトガルvsウズベキスタンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループKではポルトガルとウズベキスタンが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループK第2節となるポルトガルvsウズベキスタンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ポルトガルvsウズベキスタン｜キックオフ時間

ポルトガルvsウズベキスタン｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ポルトガルはワールドカップの優勝候補の一つとして臨んだが、初戦でコンゴ民主共和国と1-1の引き分けに終わり、火曜日にグループKのダークホースであるウズベキスタンとの試合で巻き返しを図る必要がある。ロベルト・マルティネス率いるチームは、コンゴ民主共和国に試合の大部分で圧倒されたが、開幕戦でコロンビアに1-3で完敗したホワイトウルブズ相手には、より楽な試合になるはずだ。初戦では不発に終わったクリスティアーノ・ロナウドにも得点が生まれることが期待される。

ウズベキスタンのワールドカップ初出場は予想通りの展開となった。アボスベク・ファイズラエフが中盤から1点を返したが、コロンビアの3トップがウズベキスタンの5バックを何度も突破し、前半終了時点ですでにリードを許していた。ウズベキスタンは90分間を通して、フォワードからのシュートはわずか1本しか枠内に飛ばせなかった。ポルトガルを相手に守備を固めることが予想されるが、どのようなパフォーマンスを見せるだろうか。

両チームの近況

両チームの対戦成績

POR Last match UZB 1 Win 0 引分け 0 勝利 ポルトガル 5 - 2 ウズベキスタン 5 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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