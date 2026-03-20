ポルトガル代表がメンバー発表…C・ロナウドは負傷で外れ、ゲデスら選出

ポルトガル代表が親善試合2試合に向けてメンバーを発表した。
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、メキシコとアメリカとの親善試合に向けた代表メンバーを今週金曜日に発表した。代表チームはまず3月28日にアステカ・スタジアムでメキシコ代表と対戦する。その3日後の3月31日、ポルトガル代表はアトランタでアメリカ代表と対戦する。
コンディション不良を抱えていたクリスティアーノ・ロナウドは予想通りの欠場となり、マテウス・フェルナンデス、トマス・アラウーホ、ロドリゴ・モラ、リカルド・オルタ、ゴンサロ・ゲデスら注目選手が招集された。
メンバーは以下の通り。
GK: ディオゴ・コスタ (FCポルト)、 ルイ・シウバ (スポルティング)、 ジョゼ・サ (ウルヴァーハンプトン)
DF: マテウス・ヌネス(マンチェスター・シティ)、ジョアン・カンセロ (バルセロナ)、 ディオゴ・ダロト (マンチェスター・ユナイテッド)、 ヌーノ・メンデス(PSG)、ゴンサロ・イナシオ (スポルティング)、 レナト・ベイガ (ビジャレアル) 、アントニオ・シウバ (ベンフィカ)、トマス・アラウーホ(ベンフィカ)
MF:ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル)、サム・コスタ(マジョルカ)、マテウス・フェルナンデス(ウェストハム)、ヴィティーニャ(PSG)、ジョアン・ネヴェス(PSG)、ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)、ロドリゴ・モーラ( FCポルト)、ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
FW：リカルド・オルタ（SCブラガ）、 ペドロ・ネト（チェルシー） 、ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）、ラファエウ・レオン （ミラン）、 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）、 トリンコン（スポルティングCP）、ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）、ゴンサロ・ラモス（PSG）