【12月10日更新】ポケモンカード抽選情報まとめ2025｜最新の予約・再販・倍率・当選の注意点まとめ

ポケモンカードは今や国内外で爆発的な人気を誇り、新弾発売のたびに熾烈な争奪戦が繰り広げられている。そのため販売形態の多くは先着ではなく抽選方式が主流となっている。

本記事では、最新の抽選状況や主な販売先、応募方法と注意点、初心者がつまずきやすい失敗例とその対策、さらに当選確率を少しでも上げるための戦略を紹介する。

ポケモンカードの最新の抽選状況

2025年もポケカ人気は衰えることを知らず、新商品は発売直後から入手困難な状況が続いている。

倍率は3倍から10倍以上に達することもあり、抽選に申し込んでも外れるケースが珍しくない。だが再販や追加抽選の機会も随時設けられているため、外れても諦めずに挑戦を続けることが重要だ。

抽選応募受付中のストア

先着順ではなく、抽選販売を受け付けているショップは以下の通り。ただし、各ショップでの購入履歴など、条件が必要な場合もあるため、事前にチェックしておく必要がある。

ストア 形式 抽選受付 発表 条件 対象商品 ホビーステーション WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月9日(火)12:00〜12月11日(木)23:59 2025年12月19日(金)予定 Livepocket会員登録が必要／当選者は1人2BOXまで購入可能 ポケモンカード MEGAドリームex ホビーステーション WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月9日(火)12:00〜12月11日(木)23:59 2025年12月19日(金)予定 Livepocket会員登録が必要／当選者は1人2BOXまで購入可能 ポケモンカード インフェルノX ドラゴンスター各店 WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月8日(月)22:00〜12月14日(日)23:59 12月16〜17日 特になし（店頭販売） ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション ヤマシロヤオンラインショップ WEB抽選受付（当選者はオンライン販売） 12月8日(月)21:30〜12月10日(水)21:30 記載なし 応募ページよりエントリー ポケモンカード MEGAドリームex トレカステーション 店頭抽選受付（当選者は店頭販売） 12月8日(月)10:00〜12月14日(日)23:59 12月15日 店舗掲示のQRコードより応募 ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション TCGショップ193各店 WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月7日(日)19:00〜12月14日(日)19:00 記載なし 193会員限定（2025年11月30日までの入会者）／対象店舗：名駅太閤店・大須店・ザザシティ浜松店・秋葉原店・日本橋店 ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション 平和堂（アプリ） アプリ抽選受付（当選者は店頭販売） 12月9日(火)9:00〜12月10日(水)23:59 12月18日(木)午前中予定 平和堂アプリ会員登録が必要／詳細はアプリ内ニュース ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション ドラゴンスター各店 WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月6日(土)22:00〜12月10日(水)23:59 12月12日(金) 特になし ポケモンカード MEGAドリームex / インフェルノX

当選発表を控えたストア

ストア 形式 抽選受付 発表 条件 対象商品 ホビーステーション WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月9日(火)12:00〜12月11日(木)23:59 2025年12月19日(金)予定 Livepocket会員登録が必要／当選者は1人2BOXまで購入可能 ポケモンカード MEGAドリームex ホビーステーション WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月9日(火)12:00〜12月11日(木)23:59 2025年12月19日(金)予定 Livepocket会員登録が必要／当選者は1人2BOXまで購入可能 ポケモンカード インフェルノX ドラゴンスター各店 WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月8日(月)22:00〜12月14日(日)23:59 12月16〜17日 特になし（店頭販売） ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション ヤマシロヤオンラインショップ WEB抽選受付（当選者はオンライン販売） 12月8日(月)21:30〜12月10日(水)21:30 記載なし 応募ページよりエントリー ポケモンカード MEGAドリームex トレカステーション 店頭抽選受付（当選者は店頭販売） 12月8日(月)10:00〜12月14日(日)23:59 12月15日 店舗掲示のQRコードより応募 ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション TCGショップ193各店 WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月7日(日)19:00〜12月14日(日)19:00 記載なし 193会員限定（2025年11月30日までの入会者）／対象店舗：名駅太閤店・大須店・ザザシティ浜松店・秋葉原店・日本橋店 ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション 平和堂（アプリ） アプリ抽選受付（当選者は店頭販売） 12月9日(火)9:00〜12月10日(水)23:59 12月18日(木)午前中予定 平和堂アプリ会員登録が必要／詳細はアプリ内ニュース ポケモンカード スタートデッキ100 バトルコレクション ドラゴンスター各店 WEB抽選受付（当選者は店頭販売） 12月6日(土)22:00〜12月10日(水)23:59 12月12日(金) 特になし ポケモンカード MEGAドリームex / インフェルノX

ポケモンカードの抽選を行う主な販売先

国内で抽選を実施している代表的な販売先は以下の通り。それぞれ応募条件が異なるため、事前確認が欠かせない。

販売先 応募形態 条件 ポケモンセンターオンライン 公式サイトで抽選受付 アカウント登録＋LINE連携必須 ヨドバシカメラ ヨドバシ.comで受付 会員登録＋指定期間内購入履歴必須 ビックカメラ 店頭受付 ポイントカード登録＋過去購入履歴 招待リクエスト Amazonアカウントがあれば応募可 トイザらス 店舗掲示のQRコードから応募 会員登録必須、店舗来訪が条件

応募の手順と注意点

多くの抽選は「会員登録 → 応募 → 当選発表 → 購入手続き」という流れで進む。注意すべきは応募条件で、ヨドバシやビックカメラは過去の購入履歴が必須、トイザらスは実店舗に足を運ばなければならないなど、販売先によって条件が異なる。また、当選後の購入期限を過ぎると自動的に権利を失うため、発表日と購入期限は必ず押さえておきたい。

ポケモンカードの抽選倍率はどれくらい?

人気商品では抽選倍率が3倍〜10倍を超えることも珍しくなく、特に限定BOXや記念パックは一瞬で応募が殺到する。つまり応募者のうち1割しか当選しないケースもあるということだ。

とはいえ倍率は販売先によって差があり、ネット抽選よりも店舗限定抽選のほうが参加者が少なく当たりやすい傾向がある。倍率を意識しつつ、できるだけ複数の抽選に申し込むことが攻略の第一歩となる。

ポケモンカードの再販や追加抽選の可能性

初回抽選で外れてしまっても、そこで終わりではない。ポケモンカードは需要に応じて増産されるケースがあり、後日追加抽選や再販抽選が行われることも多い。

実際に人気パックは数か月後に再度抽選が告知され、初回よりも当たりやすかったという声もある。公式や販売店の再販告知を見逃さないために、定期的に情報をチェックすることが大切だ。

ポケモンカードの当選後の注意点とトラブル事例

抽選に当選しても油断は禁物だ。購入期限を過ぎると自動的にキャンセルされてしまうほか、店舗によってはシュリンク(外装フィルム)を剥がした状態で渡されることがある。これは転売防止の措置であり、中身が新品であることには変わりない。

初心者が混乱しやすいポイントなので、事前に知っておけば安心できる。また、メール通知が迷惑フォルダに振り分けられてしまうトラブルもあるため、当選発表日には必ず公式サイトやマイページを直接確認しておこう。

初心者が陥りやすい失敗例

応募期間を見逃す → 情報収集を習慣化する

条件不足で応募できない → 会員登録や購入実績を事前に準備

当選メールを見落とす → 迷惑メールフォルダも確認

当選後に期限切れ → 発表日にすぐ手続きする

ポケモンカードを効率的に当選を狙う方法

当選の秘訣は「応募数を増やす」ことに尽きる。複数の店舗に応募し、店頭応募も含めてチャンスを広げるのが基本戦略だ。

さらに、Twitter(X)や抽選速報サイト、入荷通知アプリを活用すれば、開始情報をいち早く掴める。穴場となるのは応募に手間がかかる店舗や地方の店舗抽選で、こうしたチャンスを狙えば当選率はわずかに上がる。

まとめ

ポケモンカード抽選は倍率が高く、当選は決して簡単ではない。それでも応募を重ね、情報を逃さずチェックしていれば、いずれチャンスは巡ってくる。

初心者にとって重要なのは、諦めずに正しい手順で応募を続けること。次の新弾発売に備えて、今から会員登録や情報収集の準備を整えておこう。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。