フェデックスセントジュード選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、8月13日(木)から16日(日)にかけてプレーオフ初戦『フェデックスセントジュード選手権』が開催される。

本記事では、フェデックスセントジュード選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

フェデックスセントジュード選手権｜開催概要

フェデックスセントジュード選手権2026は、8月13日(木)から4日間にわたってTPCサウスウインド (アメリカ合衆国テネシー州)で開催される。

フェデックスカップポイントランキング上位70人が出場権を得るプレーオフ初戦に、日本から松山英樹と久常涼が出場予定だ。

日程

日程(日本時間) ラウンド 8/13(木) 1日目 8/14(金) 2日目 8/15(土) 3日目 8/16(日) 4日目

出場日本人選手

松山英樹

久常涼

フェデックスセントジュード選手権｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【8/13(木)】20:40～(LIVE)

【8/14(金)】20:40～(LIVE)

【8/15(日)】20:40～（LIVE）

【8/16(日)】20:40～（LIVE） ネット ゴルフネットワーク 【8/14(金)】3:00～(LIVE)

【8/15(土)】3:00～（LIVE）

【8/16(日)】2:00～（LIVE）

【8/17(月)】1:00～（LIVE） CS放送

フェデックスセントジュード選手権｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのフェデックスセントジュード選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。