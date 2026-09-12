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リーグ・アン
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2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月13日】パリFCvsリヨンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第4節

パリFC 対 リヨン
パリFC
リヨン
リーグ・アン

2026-27リーグアン第4節、パリFC対リヨンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのリーグアン第4節が日本時間2026年9月13日(日)に開催。パリFCと、中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。

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本記事では、パリFCvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

パリFCvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間

パリFCvsリヨンは、日本時間9月13日(日)にパリFCのホーム、スタッド・ジャン ブーアンで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第4節
  • 日時：2026年9月13日(日) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリFCvsリヨン
  • 会場：スタッド・ジャン ブーアン
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パリFCvsリヨン｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第4節のパリFCvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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パリFCvsリヨンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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パリFCvsリヨン｜チーム情報

パリFC vs リヨン 予想スタメン

4-2-3-1
パリFC crest
パリFC
PAR
フォーメーション
リヨン crest
リヨン
OL
4-2-3-1
ケヴィン・トラップケヴィン・トラップサミール・シェルギサミール・シェルギteam-logoアダマ・カマラteam-logoディエゴ・コッポラアマリ・トラオレアマリ・トラオレteam-logoルカ・コレオショteam-logoパブロ・パギスマキシム・ロペスマキシム・ロペスteam-logoピエール・レース＝メルteam-logoイラン・ケバルteam-logoラシヌ・シナヨコドミニク・グレイフドミニク・グレイフザカリー・アテカメザカリー・アテカメムサ・ニアカテムサ・ニアカテフェリックス・バハーフェリックス・バハーアブネル・ヴィニシウスアブネル・ヴィニシウスタイラー・モートンタイラー・モートンマッズ・ビストルップマッズ・ビストルップパヴェル・シュルツパヴェル・シュルツコランタン・トリッソコランタン・トリッソエルネスト・ヌアマエルネスト・ヌアマロイス・オペンダロイス・オペンダ
リヨン crest
リヨン
OL
4-2-3-1
パリFC

先発メンバー

リヨン

マネージャー

  • リアム・ロシニアー
  • パウロ・フォンセカ

成績

PAR

PAR - 直近成績

M05
4-0
SCO
3-2
TRO
0-0
NCE
3-0
OM
2-3
得点（失点）
8/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
OL

OL - 直近成績

FB
1-1
TFC
0-2
FB
1-2
LEH
1-1
AJA
3-1
得点（失点）
8/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

パリFCドローリヨン
0
3
0
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
1
パリFC badge
パリFC
PAR
1
終了
リーグ・アン
パリFC badge
パリFC
PAR
3
リヨン badge
リヨン
OL
3
終了
クープ・ドゥ・フランス
パリFC badge
パリFC
PAR
0
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
4得点4
2.5 得点以上の試合1/3
両チームとも得点を挙げた2/3

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
431085+310
2
モナコモナコASM
330051+49
3
パリFCパリFCPAR
321062+47
4
リヨンリヨンOL
321062+47
5
リールリールLIL
321052+37
6
ストラスブールストラスブールSTR
320187+16
7
ブレストブレストB29
312065+15
8
ロリアンロリアンFCL
31112204
9
トロワトロワTRO
311147-34
10
RCランスRCランスRCL
310265+13
11
マルセイユマルセイユOM
41036603
12
アンジェアンジェSCO
310245-13
13
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
302156-12
14
ル・マンル・マンLEM
302156-12
15
ニースニースNCE
302114-32
16
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
301224-21
17
トゥールーズトゥールーズTFC
301225-31
18
オセールオセールAJA
3003411-70
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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