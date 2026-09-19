ヴァンvsパントージャ2のテレビ放送・ネット配信・開始時間｜UFC331

日本時間の2026年9月20日に「UFC 331」が開催。フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ヴァンと、前王者のアレッシャンドリ・パントージャが対戦する。

本記事では、再戦となるヴァンvsパントージャの試合日程、中継予定を紹介する。

ヴァンvsパントージャ2の試合日程・開始時間

大会のメインイベントである「ジョシュア・ヴァン vs アレッシャンドリ・パントージャ」のUFC世界フライ級タイトルマッチは、メインカードの最終試合として行われる。

実際にオクタゴンへ入場する時刻は固定されておらず、プレリムやその他メインカードの試合進行によって時間は前後するが、試合はおおよそ午後0時（正午）前後から午後1時頃の開始が予想される。

項目 内容 対戦カード ヴァン vs パントージャ 2 開催日 2026年9月20日(日) アーリープレリム開始 午前6時30分～(日本時間) プレリム開始 午前8時00分～(日本時間) メインカード開始 午前10時00分～(日本時間) 大会 UFC 331 開催地 クリプト・ドット・コム・アリーナ

(アメリカ・カリフォルニア州）

ヴァンvsパントージャ2のテレビ放送・ネット配信予定

2026年9月20日(日)に「UFC331」で行われるヴァンvsパントージャの一戦は、ネット配信サービス『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。

配信はU-NEXTとUFC Fight Passで実施予定。U-NEXTでは通常プランに加入すれば追加料金なしで視聴でき、初回登録者向けの31日間無料トライアルも利用可能だ。UFC Fight Passでは日本語実況・解説を選択して視聴できる。

サービス 放送・配信 配信開始時間 U-NEXT

（31日間無料トライアルあり） ネット配信 ライブ配信

9月20日(日)6:00～ UFC Fight Pass ネット配信 ライブ配信 地上波 テレビ なし BS・CS テレビ なし

ヴァンvsパントージャ2のおすすめ視聴方法

U-NEXT

「UFC331」フライ級タイトルマッチのヴァンvsパントージャは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。