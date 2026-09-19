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van pantoja2 ufc 331Getty Images
【UFC331】ヴァンvsパントージャ2はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

ヴァンvsパントージャ2のテレビ放送・ネット配信・開始時間｜UFC331

日本時間の2026年9月20日に開催される「UFC331」ジョシュア・ヴァンvsパントージャのテレビ放送・ネット配信・視聴方法、日本の開始時間などを紹介。

31日間無料トライアルで視聴可能
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U-NEXT

『UFC 331』ヴァンvsパントージャ2はU-NEXTがライブ配信！

メインカードは9/20(日)午前10時以降に開始予定

31日間無料トライアルで今すぐ視聴

U-NEXTでライブ配信

日本時間の2026年9月20日に「UFC 331」が開催。フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ヴァンと、前王者のアレッシャンドリ・パントージャが対戦する。

【UFC331】ヴァンvsパントージャ2はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、再戦となるヴァンvsパントージャの試合日程、中継予定を紹介する。

ヴァンvsパントージャ2の試合日程・開始時間

大会のメインイベントである「ジョシュア・ヴァン vs アレッシャンドリ・パントージャ」のUFC世界フライ級タイトルマッチは、メインカードの最終試合として行われる。

実際にオクタゴンへ入場する時刻は固定されておらず、プレリムやその他メインカードの試合進行によって時間は前後するが、試合はおおよそ午後0時（正午）前後から午後1時頃の開始が予想される。

項目

内容

対戦カード

ヴァン vs パントージャ 2

開催日

2026年9月20日(日)

アーリープレリム開始

午前6時30分～(日本時間)

プレリム開始

午前8時00分～(日本時間)

メインカード開始

午前10時00分～(日本時間)

大会

UFC 331

開催地

クリプト・ドット・コム・アリーナ
(アメリカ・カリフォルニア州）

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ヴァンvsパントージャ2のテレビ放送・ネット配信予定

31日間無料トライアルで視聴可能
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『UFC 331』ヴァンvsパントージャ2はU-NEXTがライブ配信！

メインカードは9/20(日)午前10時以降に開始予定

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U-NEXTでライブ配信

2026年9月20日(日)に「UFC331」で行われるヴァンvsパントージャの一戦は、ネット配信サービス『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。

配信はU-NEXTとUFC Fight Passで実施予定。U-NEXTでは通常プランに加入すれば追加料金なしで視聴でき、初回登録者向けの31日間無料トライアルも利用可能だ。UFC Fight Passでは日本語実況・解説を選択して視聴できる。

サービス

放送・配信

配信開始時間

U-NEXT
（31日間無料トライアルあり）

ネット配信

ライブ配信
9月20日(日)6:00～

UFC Fight Pass

ネット配信

ライブ配信

地上波

テレビ

なし

BS・CS

テレビ

なし

【UFC331】ヴァンvsパントージャ2はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

ヴァンvsパントージャ2のおすすめ視聴方法

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「UFC331」フライ級タイトルマッチのヴァンvsパントージャは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶「UFC331」視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは「UFC331」を視聴するだけ！
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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