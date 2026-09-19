ヴァンvsパントージャ2のテレビ放送・ネット配信・開始時間｜UFC331

日本時間の2026年9月20日に「UFC 331」が開催。フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ヴァンと、前王者のアレッシャンドリ・パントージャが対戦する。
本記事では、再戦となるヴァンvsパントージャの試合日程、中継予定を紹介する。
ヴァンvsパントージャ2の試合日程・開始時間
大会のメインイベントである「ジョシュア・ヴァン vs アレッシャンドリ・パントージャ」のUFC世界フライ級タイトルマッチは、メインカードの最終試合として行われる。
実際にオクタゴンへ入場する時刻は固定されておらず、プレリムやその他メインカードの試合進行によって時間は前後するが、試合はおおよそ午後0時（正午）前後から午後1時頃の開始が予想される。
項目
内容
対戦カード
ヴァン vs パントージャ 2
開催日
2026年9月20日(日)
アーリープレリム開始
午前6時30分～(日本時間)
プレリム開始
午前8時00分～(日本時間)
メインカード開始
午前10時00分～(日本時間)
大会
UFC 331
開催地
クリプト・ドット・コム・アリーナ
ヴァンvsパントージャ2のテレビ放送・ネット配信予定
2026年9月20日(日)に「UFC331」で行われるヴァンvsパントージャの一戦は、ネット配信サービス『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。
配信はU-NEXTとUFC Fight Passで実施予定。U-NEXTでは通常プランに加入すれば追加料金なしで視聴でき、初回登録者向けの31日間無料トライアルも利用可能だ。UFC Fight Passでは日本語実況・解説を選択して視聴できる。
サービス
放送・配信
配信開始時間
U-NEXT
ネット配信
ライブ配信
UFC Fight Pass
ネット配信
ライブ配信
地上波
テレビ
なし
BS・CS
テレビ
なし
ヴァンvsパントージャ2のおすすめ視聴方法U-NEXT
「UFC331」フライ級タイトルマッチのヴァンvsパントージャは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。