【6/28】パナマvsイングランドの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループL最終節ではパナマとイングランドが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループL第3節となるパナマvsイングランドの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

パナマvsイングランド｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 L New York/New Jersey Stadium

パナマvsイングランド｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

イングランド代表は、ガーナがクロアチアに2点差以上で勝利しない限り、勝利すればグループ首位通過で決勝トーナメントに進出する。一方、格下と目されていたパナマは早期敗退が決定した。

2年目のジンクスどころか、2試合目のジンクスこそが真の恐怖だ。イングランドは過去4回の主要大会すべてにおいて、ガーナの最も規律の取れた守備を崩すことができず、2試合目でわずか1ポイントしか獲得できなかった。イングランドは、この0-0の引き分けで、ワールドカップ史上最も高いポゼッション率（78.8%）を記録しながら得点を挙げなかったという不名誉な記録を樹立しただけでなく、トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、後半にエズリ・コンサがペナルティエリア内でプリンス・クワベナ・アドゥを倒した際にVARが不可解にも介入しなかったため、無得点で終わる可能性もあった。しかし、第1節でクロアチアに4-2で快勝したおかげで、イングランドは第3節を前に、引き分けでも決勝トーナメント進出が決まるという状況にある。得失点差でガーナを上回り、クロアチアよりも勝ち点1上回っている。イングランドには首位で勝ち進むための十分な動機がある。2位になれば、トゥヘル監督率いるチームは決勝トーナメント32強でクリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルと対戦する可能性があり、1位になれば3位との対戦が確定し、決勝トーナメント16強ではメキシコと戦える。

パナマにはそのような数字を分析する余地はない。トーマス・クリスティアンセン監督率いるチームは、ガーナとクロアチアに連敗（とはいえ、接戦での敗北ではあったが）したことで、すでにワールドカップ敗退が決まっている。イングランドとガーナ（いずれも勝ち点4差でリード）や、直接対決の成績で残留が確定しているクロアチアに追いつく見込みは全くないパナマにとって、ワールドカップ初ポイント獲得を目指す苦しい戦いは、もはやプライドをかけて戦うしかない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

PAN Last match ENG 0 勝利 0 引分け 1 Win イングランド 6 - 1 パナマ 1 得点 6 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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