クリスタル・パレスvsイプスウィッチはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節で、クリスタル・パレスとイプスウィッチ・タウンが対戦する。日本人選手が所属する両チーム同士の対戦となる。

本記事では、クリスタル・パレスvsイプスウィッチの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

クリスタル・パレス vs イプスウィッチはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節クリスタル・パレスvsイプスウィッチは、2026年9月12日(土)にパレスの本拠地セルハースト・パークで開催される。

キックオフは現地時間12日15:00、日本時間では23:00を予定。鎌田大地と前田大然による、公私ともに仲がいい日本人対決は実現する可能性もあり、日本でも注目を集めそうだ。

項目 内容 対戦カード クリスタル・パレスvsイプスウィッチ 大会 プレミアリーグ第4節 日程 2026年9月12日(土) 日本時間 23:00キックオフ 現地時間 15:00キックオフ 会場 セルハースト・パーク 日本人所属選手 鎌田大地(クリスタル・パレス)、冨安健洋(クリスタル・パレス)、前田大然(イプスウィッチ・タウン)





クリスタル・パレスvsイプスウィッチの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節、クリスタル・パレスvsイプスウィッチは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月12日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/9/12(土) 23:00～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。