格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」が、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催される。

本記事では、ONE SAMURAI 5の対戦カード・試合順について紹介する。

ONE SAMURAI 5はいつ開催？試合開始時間・会場

格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」は、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおた(大田区総合体育館)で開催される。

大会は17:30から第1試合がスタートし、21:00頃にはジョシュア・パシオvs山北渓人のONEストロー級MMA世界タイトルマッチが行われる予定だ。

また、那須川龍心vs永井雷智のキックボクシングマッチは、第9試合のコーメインイベントに組まれている。

項目 内容 開催日 2026年11月18日(水) 会場 EBARA WAVEアリーナおおた 開場時間 16:00 第1試合開始 17:30 メインイベント 21:00頃 注目カード ジョシュア・パシオvs山北渓人、那須川龍心vs永井雷智

ONE SAMURAI 5はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信

11月18日(水)のONE SAMURAI 5は、U-NEXTが日本国内で独占ライブ配信する。地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。

U-NEXTでは16:15～16:30頃から配信が開始され、全10試合をライブで視聴できる。

視聴方法 放送・配信予定 U-NEXT 11月18日(水)16:15～16:30頃から独占ライブ配信 地上波テレビ 放送予定なし BS・CS 放送予定なし 見逃し配信 U-NEXTで2027年1月6日(水)23:59まで

U-NEXTの月額プラン会員は、追加のPPVチケットを購入せずに視聴可能。初回31日間無料トライアルの対象者も、無料体験期間中に追加料金なしで大会を楽しめる。

なお、U-NEXT公式ヘルプでは配信開始時刻が16:30と案内されている。ライブ配信中の追いかけ再生にも対応しているため、途中からでも試合を視聴できる。

ONE SAMURAI ５｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。