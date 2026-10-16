【10月17日】ONE SAMURAI 4のテレビ放送・ネット配信予定

格闘技イベント「ONE SAMURAI 4」が、10月17日(土)に有明アリーナで開催される。

本記事では、10月17日に行われるONE SAMURAI 4のテレビ放送予定、ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ONE SAMURAI 4はいつ開催？会場・開始時間まとめ

ONE SAMURAI 4は、2026年10月17日(土)に東京・有明アリーナで行われる。

当日は14:30開場、16:00開始予定となっており、大会は21:00頃の終了が見込まれている。

大会名：ONE SAMURAI 4

開催日：2026年10月17日(土)

開場時間：14:30

開始時間：16:00

終了予定：21:00頃

会場：有明アリーナ

所在地：東京都江東区

さらに大会では、元K-1王者・武尊のONE Championship殿堂入りセレモニーを実施。あわせて引退セレモニーと10カウントゴングも予定されている。

ONE SAMURAI 4のネット配信予定

「ONE SAMURAI 4」は、U-NEXTで独占ライブ配信される。

配信は2026年10月17日(土)14:30からスタートし、本戦は16:00開始予定。大会終了までライブで視聴できる。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 配信形態 独占ライブ配信 配信日時 2026年10月17日(土)14:30～ 本戦開始 16:00予定 視聴料金 追加料金不要・見放題対象 PPV 不要 見逃し配信 ライブ配信終了後、準備が整い次第～2026年12月5日(土)23:59 対応デバイス スマートフォン、タブレット、PC、Amazon Fire TV、スマートTV、Apple TV、PlayStation 4/5など

ONE SAMURAI 4はU-NEXTの見放題対象作品となっているため、月額プラン会員であればPPVチケットなどを別途購入する必要はない。

また、U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルが用意されており、無料期間中でも追加料金なしで大会を視聴できる。

ライブ配信終了後は見逃し配信も実施され、準備が整い次第、2026年12月5日(土)23:59まで視聴可能となる。

大会当日はアクセス集中によって登録制限が発生する可能性もあるため、視聴する予定の場合は前日までに登録を済ませておくといい。

ONE SAMURAI 4のテレビ放送はある？

ONE SAMURAI 4は、地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はない。

大会をリアルタイムで視聴する場合は、独占ライブ配信を行うU-NEXTを利用する必要がある。

放送・配信サービス 視聴可否 内容 地上波テレビ × 放送予定なし BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし U-NEXT ○ 独占ライブ配信

ONE SAMURAI 4の全12試合カード・試合順

ONE SAMURAI 4では、オープニングマッチからメインイベントまで全12試合が予定されている。

大会の最後を飾るのは、ONEバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチのジョナサン・ハガティー対秋元皓貴。その直前には、ONEアトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高対リファディン・マスドールが組まれている。第1試合の福島善成対竹浦正起を皮切りに、MMA、キックボクシング、サブミッション・グラップリングなど、異なるルールのカードが続く。

大会後半にはフェザー級キックボクシングのトーナメント準決勝2試合が組まれ、その後に吉成名高の世界タイトルマッチ、最後にハガティー対秋元のメインイベントが行われる予定だ。

試合順 階級・ルール 対戦カード 第12試合／メインイベント ONEバンタム級キックボクシング 世界タイトルマッチ ジョナサン・ハガティー vs. 秋元皓貴 第11試合／セミファイナル ONEアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ 吉成名高 vs. リファディン・マスドール 第10試合 フェザー級キックボクシング トーナメント準決勝 野杁正明 vs. モハメド・シアサラニ 第9試合 フェザー級キックボクシング トーナメント準決勝 マラット・グレゴリアン vs. ルオ・チャオ 第8試合 ライト級キックボクシング 安保瑠輝也 vs. ボグダン・シュマロフ 第7試合 アトム級 総合格闘技(MMA) 平田樹 vs. ジヒン・ラズワン 第6試合 バンタム級キックボクシング 与座優貴 vs. ナビル・アナン 第5試合 ライト級キックボクシング 松倉信太郎 vs. シンサムット・クリンミー 第4試合 ライト級 総合格闘技(MMA) 磯嶋祥蔵 vs. 阿部光太 第3試合 ストロー級キックボクシング 田丸辰 vs. 奥村将真 第2試合 フライ級 総合格闘技(MMA) 竹内悠 vs. 西山亮翔 第1試合／オープニングマッチ ライト級 サブミッション・グラップリング 福島善成 vs. 竹浦正起

ONE SAMURAI 4｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 4」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 4」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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