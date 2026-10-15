ONE SAMURAI 4はいつ？日程・対戦カード・試合順

格闘技イベント「ONE SAMURAI 4」が開催される。

本記事では、ONE SAMURAI 4の開催日程、対戦カード、試合順について紹介する。

ONE SAMURAI 4の開催日程・会場

格闘技イベント「ONE SAMURAI 4」は、2026年10月17日(土)に東京・有明アリーナで開催される。

当日は14:30開場、16:00開始予定で、21:00頃の終了が予定されている。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 4 開催日 2026年10月17日(土) 開場 14:30 開始 16:00 終了予定 21:00 会場 有明アリーナ 所在地 東京都江東区

また、大会内では元K-1王者・武尊のONE Championship殿堂入りセレモニーに加え、引退セレモニー、10カウントゴングも実施される。

ONE SAMURAI 4の対戦カード・試合順

ONE SAMURAI 4では、メインイベントの世界タイトルマッチを含む全12試合が組まれている。

メインイベントは、ONEバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチのジョナサン・ハガティー対秋元皓貴。セミファイナルでは、ONEアトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高対リファディン・マスドールが行われる。

試合順 階級・ルール 対戦カード 第12試合／メインイベント ONEバンタム級キックボクシング 世界タイトルマッチ ジョナサン・ハガティー vs. 秋元皓貴 第11試合／セミファイナル ONEアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ 吉成名高 vs. リファディン・マスドール 第10試合 フェザー級キックボクシング トーナメント準決勝 野杁正明 vs. モハメド・シアサラニ 第9試合 フェザー級キックボクシング トーナメント準決勝 マラット・グレゴリアン vs. ルオ・チャオ 第8試合 ライト級キックボクシング 安保瑠輝也 vs. ボグダン・シュマロフ 第7試合 アトム級 総合格闘技(MMA) 平田樹 vs. ジヒン・ラズワン 第6試合 バンタム級キックボクシング 与座優貴 vs. ナビル・アナン 第5試合 ライト級キックボクシング 松倉信太郎 vs. シンサムット・クリンミー 第4試合 ライト級 総合格闘技(MMA) 磯嶋祥蔵 vs. 阿部光太 第3試合 ストロー級キックボクシング 田丸辰 vs. 奥村将真 第2試合 フライ級 総合格闘技(MMA) 竹内悠 vs. 西山亮翔 第1試合／オープニングマッチ ライト級 サブミッション・グラップリング 福島善成 vs. 竹浦正起

ONE SAMURAI 4はどこで見れる？

「ONE SAMURAI 4」は、U-NEXTで独占ライブ配信される。

地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はないため、大会を視聴する場合はU-NEXTを利用する必要がある。

放送・配信サービス 視聴可否 内容 U-NEXT ○ 独占ライブ配信 地上波テレビ × 放送予定なし BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし

U-NEXTでは、2026年10月17日(土)14:30からライブ配信を開始。本戦は16:00開始予定となっている。

ONE SAMURAI 4は見放題対象となっており、U-NEXTの月額プラン会員であればPPVチケットなどの追加料金は不要だ。また、初めてU-NEXTに登録する場合は31日間の無料トライアルを利用でき、無料期間中でも追加料金なしでONE SAMURAI 4を視聴できる。

ライブ配信終了後は見逃し配信も予定されており、準備が整い次第、2026年12月5日(土)23:59まで視聴可能となる。

対応デバイスはスマートフォン、タブレット、パソコンのほか、Amazon Fire TV、スマートTV、Apple TV、PlayStation 4/5など。テレビの大画面で大会を楽しむこともできる。大会当日はアクセス集中によって登録制限が発生する可能性もあるため、視聴予定の場合は前日までにU-NEXTへの登録を済ませておくといい。

ONE SAMURAI 4｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 4」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 4」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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U-NEXT

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)