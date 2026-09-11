ONE SAMURAI 3の対戦カード・試合順

格闘技イベント『ONE SAMURAI 3』が9月12日(土)、横浜BUNTAIで開催される。

本記事では、『ONE SAMURAI 3』の対戦カード、試合順、階級について紹介する。

ONE SAMURAI 3｜対戦カード・試合順

『ONE SAMURAI 3』は9月12日(土)、横浜BUNTAIで開催。16:30開演を予定している。

現ONEムエタイ世界王者の吉成名高が、キックボクシングデビュー戦を迎える。

試合 対戦カード 階級 第10試合 吉成名高 vs ハー・リン・オム アトム級 キックボクシング 第9試合 若松佑弥 vs ウィリー・ファン・ローエン フライ級 総合格闘技 第8試合 吉成士門 vs スーブラック・トー・プラン49 フライ級 ムエタイ 第7試合 陽勇 vs 常陸飛雄馬 フライ級 キックボクシング 第6試合 箕輪ひろば vs 宮澤雄大 ストロー級 総合格闘技 第5試合 奥脇竜哉 vs チョーディー・マクジャンディー アトム級 ムエタイ 第4試合 吉田晄成 vs ジャオ・ジェンドン フライ級 キックボクシング 第3試合 伊藤盛一郎 vs 黒部和沙 ストロー級 総合格闘技 第2試合 品川朝陽 vs トゥアキアオ ストロー級 ムエタイ 第1試合 亜維ニ vs 田中佑樹 フェザー級 キックボクシング

ONE SAMURAI 3｜放送予定

『ONE SAMURAI 3』は、日本国内では『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。

『ONE SAMURAI 3』はU-NEXTの見放題対象作品として配信されるため、月額プランの会員であれば追加のPPVチケットを購入せずに視聴できる。U-NEXTを初めて利用する場合は、31日間無料トライアルを利用して観戦する方法もある。

当日リアルタイムで視聴できない場合でも、配信準備が整い次第、10月31日 23:59まで見逃し配信が視聴可能となる。一方、地上波テレビ、BS、CSでの放送予定は現時点でなく、視聴はU-NEXTでのネット配信となる。

ONE SAMURAI 3｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 3」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 3」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)