2026年のプロ野球ドラフト会議が10月22日(木)に開催される。

本記事では、プロ野球ドラフト会議2026の開催日時、1巡目指名の開始時間を紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026は何時から？1巡目指名の開始時間は？

2026年のプロ野球ドラフト会議は、10月22日(木)16:50に開始予定となっている。

1巡目指名も会議開始と同じ16:50からスタートする予定だ。

1巡目では、全12球団がそれぞれ希望する選手を同時に入札する。複数球団の指名が同じ選手に重複した場合は、その場で抽選が行われ、交渉権を獲得する球団が決定する。

項目 内容 開催日 2026年10月22日(木) ドラフト会議開始 16:50予定 1巡目指名開始 16:50予定 1巡目の指名方式 全12球団による同時入札 指名重複時 抽選で交渉権獲得球団を決定

プロ野球ドラフト会議2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

プロ野球ドラフト会議2026は、テレビではTBS系列とスカイA、ネットではU-NEXT、DAZN、TVerで中継される予定となっている。

TBS系列は16:40から放送を開始。1巡目指名を会場から生中継し、第2部「THE 運命の1日」では2巡目の指名まで中継する。3巡目以降は番組内で随時速報される予定で、TVerでも同内容がリアルタイム配信される。

一方、U-NEXTでは1巡目から育成選手の最終指名まで完全ライブ配信。安倍昌彦氏が解説を担当し、見逃し配信にも対応する。

また、DAZNでは16:20から無料ライブ配信を実施。1巡目指名を中心に、2位以下の指名についてもパーティーライブ形式で解説される。

視聴先 開始時間 どこまで見られる？ 主な特徴 U-NEXT 16:40～ 1巡目～育成枠の指名終了 全指名を完全ライブ配信。31日間無料トライアルあり スカイA 16:30～21:00 1巡目～育成枠の指名終了 CSでドラフト会議を最後まで生中継 DAZN 16:20～ 1巡目中心、2位以下も解説 無料ライブ配信。パーティーライブ形式 TBS系列 16:40～19:54 1巡目・2巡目 地上波生中継。3巡目以降は随時速報 TVer 16:40～19:54 TBS系列と同内容 地上波中継をネットでリアルタイム配信 ニッポン放送 16:45頃～ 全球団の1巡目指名確定まで ラジオで1巡目を生中継

すべての指名を最後まで追いたい場合はU-NEXTやスカイA、1巡目を中心に無料で視聴したい場合はDAZNやTVerが選択肢となる。

※放送・配信時間や中継内容は変更される場合がある。最新情報は各サービス・放送局の公式サイトを確認してほしい。

プロ野球ドラフト会議2026｜おすすめ視聴方法

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なお、ドラフト会議2026は無料配信となるが、今季のプロ野球レギュラーシーズンやクライマックスシリーズを見逃し視聴したい場合、有料プランに加入する必要がある。

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。